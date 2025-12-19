AI疑慮台股週線跌逾500點 新台幣週貶3.24角

甲骨文資料中心投資計畫遇亂流，拖累台北股市AI股走跌，在上半週歷經較大跌勢，但下半週在美光財報公布，獲利優於市場預期，台股重回漲勢。本週來看，AI疑慮使得台股週線下跌501點，終結週線連3紅走勢。匯市部分，新台幣兌美元匯價本週走勢趨貶，本週貶值達3.24角。

美國總統川普回顧上任以來的施政重點，重申關稅政策加速製造業回流，「大而美法案」包含多項減稅，加上近月汽油、食品價格下滑，幫助民眾節省支出，未來還將推動處方藥降價、住房改革，「很快」還將宣布下一任聯準會主席，期待透過降息進一步降低購房壓力。

從經濟數據來看，美國失業率雖上升，但失業金申請數仍大致持穩，CPI通膨指數降溫，但受政府關門影響，市場普遍不信任通膨數據可靠性。至於美股表現，儘管CPI數據公布後帶動美股走揚，但本週整體四大指數仍收黑，主要與甲骨文資料中心投資計畫面臨亂流有關，並拖累AI領域普遍走跌。

台北股市本週也呈現較為戲劇性演出。上半週受甲骨文、日本升息等利空籠罩，跟隨美股走跌，下半週在美光財報公布，交出比市場預期好的獲利後，讓市場對AI疑慮稍減輕。台股19日上漲227點，收27696點，重返月線。本週來看，週線仍下跌501點，終結週線連3紅走勢。投顧分析師龔鴻彬說：『(原音)(美光)整個公司所做出來的財務預測，也高於整個市場的預期，所以就讓市場對於AI泡沫的疑慮降至最低。台北股市就經過整個跌深之後，去做一個比較強勁的反彈走勢。我覺得這樣的氣勢來看的話，因為大盤已經有先做過修正了，我覺得反而對於下個禮拜整個行情來說，會有往上挑戰前波高點的機會。』

匯市部分，央行總裁楊金龍在18日的央行理監事會後表示，資金進出已經成為主導匯市的關鍵，資本流動對新台幣匯率的影響遠大於實體貿易；他強調，很多人說台灣今年出口這麼好，新台幣一定會升值，但7月以來，新台幣一路走弱，原因就是資金持續流出。新台幣兌美元匯價，本週趨貶，19日小貶1分，收31.526元。在熱錢流出下，本週新台幣貶值3.24角，又再度站上31.5元關卡之上。(編輯：楊翎)