AI疑慮引爆賣壓！外資賣超台股近490億 台幣收盤重貶1.78角 創12月初來新低

受到甲骨文與博通財報不如預期，科技股賣壓湧現，美股重挫、台股暴跌，熱錢避險情緒湧現，新台幣匯率今（12/15）日一早以貶值開出，在外資大舉匯出，匯價回落至31.3字頭，午後出口商賣壓出籠，卻難敵外資力道，尾盤逼近31.4元、貶幅近2角，央行進場調節，終場收31.38元，重貶1.78角，創下12月初以來新低，總成交值擴大至21.245億美元。

在甲骨文、博通陸續公布財報後，儘管獲利表現不錯，但投資人關注AI投資何時帶來回報，對AI前景疑慮再度升溫，美股AI概念股下挫、四大指數翻黑，亞股科技股今日開盤全面走跌，台股同步承壓，盤中一度重挫513.15點，終場跌331.08點，收在27866.94點，三大法人同步賣超合計545.46億元，其中外資賣超489.95億元。

匯銀人士表示，新台幣匯率一早以貶值4.8分、31.25元開出，外資大舉出走，匯價直接摜破31.3字頭，出口商見到久違的甜甜價，陸續進場出脫美元，午後外資和投信幾乎往同一個方向，匯價最低觸及31.388元，貶幅1.9角，央行不希望匯價貶太快，進場急拉尾盤，勉強收在31.38元，更創下12月2日以來的新低點。

匯銀人士指出，因AI泡沫化的疑慮再起，美股科技股率先反應，台股也失守2萬8000點，由於外資在上半個月買超較多，自上週開始陸續獲利了結，後續得緊盯外資動向，以及台股是漲多拉回，抑或是市場對AI的質疑是否消退，倘若匯價貶破31.4元整數關卡，下一階段將回測31.5元，到聖誕節前夕都不能大意。

根據央行統計，美元指數小升0.04%、歐元小貶0.08%，主要亞幣上揚，日圓漲0.25%、韓元漲0.18%，人民幣和星幣分別小升0.06%、0.09%，只有新台幣獨自貶值、下挫0.57%。

