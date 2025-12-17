AI疑慮揮之不去 美股那指大跌418點、台積電ADR重挫3.4％

美股標普與那指週三跌至3週以來低點，費半下跌近4%。台積電ADR下跌9.88美元，跌幅為3.44％，收在276.99美元。（示意圖：motion elements）

市場對人工智慧相關資金投入的疑慮揮之不去，積極布局AI市場的軟體巨擘甲骨文傳出資料中心計畫受阻，拖累科技股表現，美股標普與那指週三跌至3週以來低點，費半下跌近4%。（請聽AI報導）。

外媒報導指出，甲骨文密西根州資料中心計畫的融資協商已因主要夥伴藍鴞資本不支持交易而陷入停擺，但甲骨文強調談判正按照進展進行，並表示合作夥伴並非藍鴞資本，然而甲骨文股價仍開低走低，收盤大跌5.40％。美股標普與那指跌至3週以來低點，費半下跌近4%。

道瓊工業指數週三下跌228.29點，跌幅為0.47％，收在47885.97點，標普500指數下跌78.83點，跌幅為1.16％，收在6721.43點，那斯達克指數下跌418.14點，跌幅為1.81％，收在22693.32點，費城半導體指數下跌263.13點，跌幅為3.78％，收在6695.31點，台積電ADR下跌9.88美元，跌幅為3.44％，收在276.99美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。