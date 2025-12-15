AI疑慮未消 外資賣超489億 台幣重挫1.78角

AI泡沫疑慮衝擊，台股15日早盤歷經暴跌逾500點驚魂記，台積電重摔30元、來到1450元，指數最低來到2萬7684點，終場下跌331點，收在2萬7866點。台股跌勢在盤中已有收斂，但外資賣超並未手軟，單日大砍489.95億元，提款後瘋狂匯出，新台幣終場大貶1.78角，收在31.38元，創下近半個月新低，單日重挫0.57％更淪最弱亞幣，與升值的日圓、韓元及人民幣呈現兩樣情。

台股開盤面臨如此大壓力，分析師表示，主要是受美國科技股下挫所衍生的連鎖效應，盤中大跌514點至2萬7684點，不僅跌破10日線，也是今年來第8大跌點。

AI面臨泡沫化隱憂，國泰金投資長程淑芬表示，AI概念股上波股價成長力道強，重點是後續要轉為訂單，因為待市場經過一段時間，就能分出優勝劣敗，當企業本身的營收獲利沒那麼扎實，先前受惠的AI概念股，後續股價將回歸真實評價。

匯銀主管認為，聯準會降息後，非美貨幣理應重啟升勢，但AI疑慮來得太急太快，可能導致年底前的法人結帳壓力提前湧出，尤其時間接近耶誕節，外資準備放假了，腳底抹油閃人壓力升溫，只要持續在台股提款，新台幣就會面臨貶值壓力，續向31.5元挺進。外資保管銀行則認為，外資續賣股，但央行匯市盯得很緊，「應該就是31元這邊，不會變動太大」，接下來較大的干擾因素，除聯準會明年會否持續降息，當然就與美國總統川普提名誰當下任聯準會主席有關。