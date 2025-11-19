AI疑慮未消！新台幣吞連七黑 恐陷入31.3元攻防戰

台股連續兩日重挫，新台幣收31.254元、貶3.7分，創下6個半月來新低。資料照



就在輝達（NVIDIA）即將公布財報的前夕，市場靜觀AI熱潮的可持續性，美股連續四天收黑，台股也回跌，新台幣匯率也隨之偏弱，除了外資大舉匯出，軍款和油款的買盤也進場，匯價陷入窄幅震盪，卻站穩31.2元價位，盤中雖有出口商出脫美元，一度反彈至31.1字頭，但在買盤強壓賣盤的情況下，終場收31.254元、貶3.7分，創下6個半月來新低，先看輝達財報是否讓投資人買單、提振股市。

美國科技股賣壓延續，投資人憂心AI熱潮過度推升股價，恐使泡沫風險升溫，高度關注即將公布的輝達第3季財報，也是近年推升美股上漲的助力之一，同時，本週稍晚將發布延宕多時的9月非農就業報告，被視為判斷聯準會（Fed）是否降息的重要指標。美元指數再攀升至99.6左右，10年期美債殖利率下滑至4.119%。

匯銀人士表示，新台幣一早雖以微幅升值開盤，在外資持續賣超，今日還有油款和軍款的買盤，使得匯價再度回落至31.2元價位，出口商抓緊時機拋匯，盤中呈現窄幅震盪，午後外資再度轉為雙向操作，在買賣力道相互抗衡，央行難得放手，終場收31.254元，兩天來幾乎站穩31.2字頭，連續七日收黑，總成交值擴大至21.415億美元。

匯銀人士指出，近來匯價呈現緩步走貶，主要因外資偏匯出所致，出口商近期賣壓出籠，仍不敵外資力道，也擴大成交量能，而今日晚間輝達即將公布財報，就看數據是否能打破AI泡破的傳言，帶動股市往上衝，反之，若不盡人意，恐怕會面臨另一波修正，接著是非農就業報告牽動降息預期，評估短期內匯價將在31.2至31.3元間盤整。

根據央行統計，美元指數升0.12%、歐元小貶0.08%，亞幣漲跌互見，日圓和新台幣堪稱難兄難弟，分別下挫0.34%、0.12%，韓元小跌0.01%；而人民幣和星幣分別小漲0.04%、0.01%。

