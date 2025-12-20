AI疑慮緩解帶動美股走高 道瓊漲183點、台積電ADR漲1.5％

美股週五AI概念股續強，帶動科技類股走高。（示意圖：motion elements）

AI（人工智慧）疑慮緩解，投資人期盼「聖誕行情」登場。美股週五正逢季度性「三巫日」，AI概念股續強，帶動科技類股走高。道瓊收高183點，輝達漲3.93％、收180.99美元；台積電ADR漲1.47％、收288.87美元。

綜合外媒報導，「三巫日」是指股票、指數選擇權與期貨等衍生性商品集中到期的時點，三巫日也讓週五美股成交量突破260億股，較過去12個月均值高出約五成。AI概念股強勢反彈，連續第二個交易日推升以科技股為主的那斯達克指數。

美股週五收盤，道瓊工業指數漲183.04點或0.38％，收48134.89點。那斯達克指數漲301.26點或1.31％，收23307.62點。標普500指數漲59.74點或0.88％，收6834.50點。費城半導體指數漲204.24點或2.98％，收7067.87點。

TikTok同意將其美國業務出售給一家新的合資企業，該企業包括軟體巨頭甲骨文、私募基金銀湖，甲骨文股價上漲逾6.6%；美光科技週四發布強勁的營收預期，提振投資人信心，週五延續上漲近7%；AI晶片巨擘輝達則上漲近4%，路透引述知情人士消息指美國政府正在評估輝達向中國大陸出售晶片的可能性。