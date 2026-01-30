AI疑慮+外資提款！新台幣重貶1.41角、再現31.4字頭

新台幣收31.468元、重貶1.41角，拉出連二黑，周線翻紅、月線收黑。廖瑞祥攝



部份科技公司財報表現不佳，市場對AI疑慮再起，美股好壞參半，台股盤中一度下挫逾500點，新台幣匯率今（1/30）日以貶值開出，出口商有部分拋匯，不敵外資獲利了結出走，匯價直接回落至31.4字頭，跌幅來到1.5角，央行尾盤調節，終場收31.468元、重貶1.41角，拉出連二黑；不過，本週合計升值1.1角、周線翻紅，而單月則小貶3分，月線收黑。

美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，部分科技巨頭的財報不如預期，投資人擔憂加大AI投資，卻不確定支出是否能轉為營收，加上總統川普宣布國家進入緊急狀態，將針對直接或間接向古巴出售、提供石油的國家，建立一套嚴厲的關稅課徵流程，再度引發地緣政治風險，且外傳下任聯準會主席人選也即將宣布。

美股呈現高檔震盪，台股持續修正，指數大跌472點，三大法人合計賣超636.84億元，光是外資就賣超512.39億元。匯銀人士表示，美元指數反彈，亞幣全面下挫，新台幣匯率一早以貶值3.3分開出，出口商有部分拋匯，但外資獲利了結、大舉匯出，匯價直接摜破31.4字頭，貶幅來到1.5角，測試31.5元。

匯銀人士指出，央行尾盤進場調節，讓貶勢收斂，收盤價為31.468元、重貶1.41角，成交值卻爆量至28.475億美元，為今年以來的最大量。而自1月初以來，匯價在31.3至31.7元間震盪，與資金動向有關，若外資持續獲利了結，加上Fed主席人選宣布後，金融市場勢必會有動盪，2月匯價將面臨貶值壓力。

根據央行統計，美元指數上揚0.26%、歐元貶0.30%，亞幣全面翻黑，韓元貶幅最大、重跌0.62%，新台幣也貶0.45%，日圓貶0.32%、星幣貶0.28%，反觀人民幣跌幅座小、僅跌0.04%。

