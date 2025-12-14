AI發展不只科技股受惠！傳產迎來結構性轉型 留意能源與基建題材
【記者呂承哲／台北報導】聯準會12月FOMC會議決議降息1碼，將聯邦基金利率目標區間下調至3.50%至3.75%，同時上調2026年經濟成長預估、下修通膨預期，整體基調維持「通膨溫和放緩、經濟穩健成長」。儘管聯準會主席鮑爾暗示1月會議可能暫停降息，但本次同步啟動「儲備管理購買計畫」，透過買入美元短期美國公債支撐市場流動性，在資金環境仍偏寬鬆下，有利2026年風險性資產表現。
野村投信指出，未來3至5年AI仍是市場最具成長性的核心主軸。2026年美國大型科技企業財報表現穩健，資本支出持續上修，將帶動台灣半導體產業營收成長，進一步支撐台股走勢。隨著輝達Rubin世代伺服器平台，以及AWS、Google等雲端服務商自研ASIC晶片持續推陳出新，AI相關供應鏈，包括先進製程與封裝、記憶體、ABF與PCB載板、測試服務、ASIC晶片、電力與散熱等領域，預料將迎來新一波成長動能。
野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，2026年科技與AI相關類股可望持續成為資金追逐焦點。隨著生成式AI與運算能力成熟，市場焦點已由單純的技術突破，轉向實際商業落地與獲利能力，AI正深度滲透企業營運、製造流程與消費場景，直接影響資金流向與投資策略。
謝文雄指出，AI生態系已不再只是軟體故事，而是涵蓋晶片、伺服器、網路設備與資料中心的完整體系。觀察AI產業發展，可聚焦三大指標，包括運算需求與晶片出貨量、雲端與邊緣運算滲透率，以及AI應用的商業化變現速度。在醫療、智慧製造與金融風控等領域，能快速創造營收的企業，將更容易獲得市場溢價。
隨著AI應用擴張，能源與電力需求亦成為新挑戰。謝文雄指出，大型資料中心與高效能運算平台耗電量持續攀升，能源成本與供應穩定性將影響AI擴張速度。台灣若能結合綠能、提升能源效率並導入液冷散熱技術，相關企業可望脫穎而出。
野村投信投資策略部主管張繼文補充，AI亦帶動傳統產業結構性轉型機會，包括再生能源與儲能、電動車與車用零組件、資料中心相關基礎建設，以及低碳與環保材料供應鏈。整體而言，2026年投資布局除聚焦AI與半導體外，亦可留意能源與基建題材。張繼文強調，掌握運算需求、雲端滲透率、商業化速度與能源供應四大指標，將是2026年投資策略的核心。
