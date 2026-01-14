AI發展指向全民智慧生活圈...吳誠文指國內將建構軟體創新應用產業：帶動旅遊餐飲、運動、醫療、傳產成台灣供應鏈！

賴政府目前積極推動AI建設，著眼在應用創新方面，「全民智慧生活圈」為最終目標，希望跨部會整合技術，在生技醫藥、健康照護等領域提升社會服務。對此，國發會主委吳誠文今（14日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，台灣很強的半導體、AI硬體製造等科技產業，不能只幫國外生產製造，國內發展也要注重，對此政府將建構國家的創新應用服務產業，帶動運動、醫療、旅宿餐飲、傳統產業等領域變成台灣供應鏈之一。

被總統賴清德延攬入閣的吳誠文年幼時就讀台南市博愛國小，是校內棒球隊的王牌投手，因表現亮眼代表台南選拔在1971年成功獲選加入「巨人少棒隊」，飛往美國參加威廉波特少棒賽，最終奪得冠軍；而他後續並未繼續在棒球上發展，選擇專注課業，考上了台南一中、台大電機，並赴美攻讀電機博士，學成歸國持續在教育界奉獻超過30年。



提到外界相當關注的運動部，吳誠文表示，國科會正在協助定義何為運動產業，因為從過去以來，台灣的運動文化始終未走向成熟，從南京政府帶過來的單項運動協會制度迄今都沒有改動過；在制度沒改革下，每項運動皆仰賴政府補助才有辦法發展，直到現在依舊是如。他強調，此文化必須改變，所以他跟李洋部長目前在協助推動。



吳誠文說，他們希望把運動變成是台灣文化的一部分，也是人民的基本需求，政府要營造環境讓人民的需求可以滿足，但需求絕對不是完全靠政府的錢，畢竟政府僅能特定、少量地補助，因此重點在於讓產業發展，「如果是人民的需求，人民就願意花錢。就像醫療，我們會花錢，藥品、食品等，都是人民基本需求，運動也是。」



對於加強運動文化，吳誠文提到，西方就是如此，從小一直到中老，養成人人運動、終身運動的習慣，要把此文化建構起來，政府就需推動運動產業。他表示，將來發展是會有一個全民運動署，運動部裡也還有一個產業科技司，會把科技的能量帶進來，用台灣好的科技實力來服務人民，這是國科會當前施政很重要的元素。



談到「全民智慧生活圈」，吳誠文說，運動是一個領域，AI也是如此，政府要努力發展成「行行有智慧，人人用AI」。他直言，要達到那種程度，台灣很強的科技實力、半導體、AI硬體製造產業，不能夠只幫國外生產製造，讓別人享受那些產品，國內發展也要幫助，所以台灣要建構自己的創新應用服務產業。



吳誠文表示，運動產業需要軟體應用，醫療健康產業、旅宿餐飲業都需要，傳統製造業同樣會帶進來，變成台灣供應鏈的一部分，順便協助傳統產業轉型，未來會創造很多應用的領域，都需要科技，傳產包含機械業、工具機、化工材料業。



吳誠文指出，這些傳統產業以前感受不到台灣科技發展對經濟的巨大幫助，他們也利用此機會把傳產整合到新科技促成的創新應用、各種應用服務的產業。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

