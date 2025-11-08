AI發展迅猛 美空軍擬將B-21改單人駕駛

〔記者吳哲宇／綜合報導〕AI取代人類工作正成為現實，美國已因此引發大裁員潮，現在就連美國空軍，也計畫將B-21從原本雙座艙兩名駕駛飛行員改為一名，副駕駛作為則改為武器系統官(WSO)，拓展多元作戰任務用途。

軍聞網站「The Warzone」報導，全球打擊司令部司令布西耶上將(Gen. Thomas Bussiere)近期在退役前曾提交備忘錄，建議將B-21原本的2名正副飛行員配置，改為1名飛官與1名武器系統官搭配；武器系統官未來將擔負「武器操作、電磁頻譜作戰、感測器數據分析，以及戰場指揮管制」等多項任務，進一步發揮該機先進航電系統的優異潛力，未來可望化身電戰機或空中指揮機。

報導指出，儘管B-21的原先設計是比照現役B-52、B-1B、B-2等轟炸機概念，配置正副駕駛，確保長程飛行與打擊任務作業效能、降低體力負擔，機上並配有小型臥鋪。不過布西耶的構想，則暗示該機可能配備有先進AI副駕駛輔助功能，此外在其他類型戰機，武器官也能在緊急情況下駕駛飛機，而有AI的輔助會更容易上手。

另外美軍還曾研擬讓該機具備「可選擇有人或無人模式」的操作彈性，因此不排除未來將比照F-15E等戰鬥轟炸機配置後座武器系統官的模式，讓B-21實現全自主無人飛行，讓機組員執行其他任務，不過這項構想尚有待美軍高層定案。

製造商諾斯洛普格魯曼集團則強調，B-21除具備強大的網路、戰場管理、電子戰，及情監偵(ISR)能力，其採用的數位化開放任務系統架構，也可快速整合新功能；因此，該機除傳統轟炸機的穿透打擊任務之外，也足以勝任指揮無人系統，以及前線指管任務，未來也不排除可配置武器系統官，有效滿足多元任務需求。

