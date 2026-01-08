AI發展迅速！專家點名7職業 2030年將消失

隨著科技與AI技術發展，部分職業將被取代。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著科技演進與消費型態改變，許多曾經不可或缺的工作已逐漸走入歷史，如電梯操作員、叫醒工人的「敲窗員」等，如今AI技術發展迅速，美國理財網站點名7項職業，恐在2030年消失。

根據《GOBankingRates》分析報告指出，隨著AI語言模型能進行長時間對話、提供個人化服務，並在大規模情境下取代人力，未來數年內，部分職業恐步上消失之路，尤其在2030年前風險最高。報告點名，以下7種職業最可能因科技與AI應用普及而大幅萎縮，甚至消失。

收銀員

自助結帳系統已大幅降低對收銀人力的需求，加上智慧購物車逐漸發展，消費者可在放入商品時即完成結帳，未來大型零售商對收銀員的依賴恐進一步下降。

銀行櫃員

線上銀行與數位銀行興起，越來越多民眾不再親赴實體分行。金融機構為節省成本，關閉據點的趨勢，可能進一步壓縮銀行櫃員需求。

旅行社人員

AI工具已能提供行程建議與規畫，加上線上訂房平台操作便利，旅客自行安排行程的比例提高，使傳統旅行社角色逐漸弱化。

客服中心人員

AI聊天機器人已能處理基本客戶詢問，隨著語音與對話技術成熟，客服人員面臨被程式化服務取代的風險。

計程車司機

共乘平台已對計程車產業造成衝擊，未來自駕車普及後，24小時運行且成本更低的自動駕駛服務，可能進一步威脅司機生計。

倉儲理貨員

大型零售與物流企業長期投資AI與機器人，自動化設備能更有效率完成補貨與搬運工作，部分人力需求恐被取代。

資料輸入人員

AI可快速完成資料輸入、整理與判讀，且錯誤率更低，隨著技術成熟，人工資料輸入的工作機會恐持續減少。

報告指出，雖然部分產業仍需人力輔助，但整體趨勢顯示，重複性高、標準化程度高的工作，將首當其衝受到AI與自動化衝擊，勞動市場勢必面臨新一波結構性調整。

