AI發展釀學校消長 專家建議考生觀察3指標

▲104人力銀行職涯永續長王榮春分析，大學端則要留意文史哲以及餐飲服務相關等科系，未來可能會較為辛苦，建議學生可以從註冊率、教授分佈等3項指標觀察，挑選理想系所。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 在少子化與產業快速轉型的雙重壓力下，大學科系的消長不只是考生的選擇，更是畢業求職時的擔憂。104人力銀行職涯永續長王榮春分析，大學端則要留意文史哲以及餐飲服務相關等科系，未來可能會較為辛苦，他建議學生可以從註冊率、教授分佈3項指標觀察，挑選理想系所。

王榮春指出，國發會已明確提出台灣未來四大發展趨勢，包括人工智慧（AI）、醫療、人口老化，以及服務個人化。其中，又以AI與醫療最直接反映在大學科系結構上。

王榮春說，高中已經可以觀察到「自然組增加、社會組減少」的現象，不少原本規劃走社會組的學生，因看好AI、工程等發展潛力，轉而選擇自然組，期待畢業後能有更好的就業與起薪表現。相對之下，AI、醫療相關系所不僅新設數量增加，也被視為與未來產業趨勢高度連動。

反之，餐飲、服務相關，以及文史哲等科系，近年確實面臨較大壓力。王榮春表示，AI浪潮對這類科技衝擊大，未來有較大機會面臨縮減、整併等。然而，AI也是機會，學生如果系所沒有AI課程，也可以透過原本專業，去修教育部相關AI學程搭配，提升職涯競爭力。

面對部分大學或科系可能退場的風險，王榮春建議考生在填志願前，可多留意3項公開資訊。第一是「註冊率」，若學校或科系長期註冊率偏低，代表就讀人數較少，未來被縮編或停招的風險相對較高。

第二是師資結構與流動情況。王榮春說，穩定的科系通常會同時具備資深教授、副教授與助理教授，形成完整梯隊；若只剩即將退休的資深教師，或清一色是新進教師，卻缺乏中生代師資，往往意味著教師流動率偏高，科系經營可能較為吃力。

第三則是留意新聞近期校務與合併新聞。王榮春表示，例如學校頻繁傳出合併、整併爭議，往往也反映招生與經營壓力，值得考生多加評估。

