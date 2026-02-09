AI發燒！COMPUTEX 2026打造歷屆最大規模 NVIDIA與機器人成焦點

隨著人工智慧技術不斷突破，全球對AI落地解決方案的需求正迎來高速成長期。根據Gartner最新報告預估，2026 年全球AI支出將達到2.52兆美元，其中AI基礎建設的占比更超過五成 。在這樣的趨勢下，COMPUTEX 2026以「AI TOGETHER」（AI 共創）作為展覽靈魂，預計在6月2日至5日在台北南港展覽館 1、2 館及世貿 1 館隆重登場 。

本屆展覽規模創下歷史新高，匯聚了1,500家海內外科技巨頭，總計使用6,000個展位 。其中，全球AI領航者NVIDIA（輝達）將聯手Acer、ASUS、GIGABYTE、鴻海、聯發科技及Supermicro等重量級廠商，共同展示尖端的 AI 運算解決方案 。這些大廠將展出包含 AI 資料中心、AI 伺服器、AI PC 以及 AI 推論晶片等核心技術，全面驅動全球半導體與資通訊供應鏈的龐大商機 。

為了精準應對生成式AI（GenAI）與代理式AI（Agentic AI）帶來的轉型浪潮，COMPUTEX 2026 特別新增了「AI 機器人區（Robotics）」與「科技應用暨體驗館（TechXperience）」，強調科技與應用的深度整合 。展覽範疇不僅聚焦於基礎設施，更延伸至智慧座艙、無人載具、矽光子（CPO）以及綠能永續等前瞻領域，向全球展示如何將企業資料轉化為 AI 知識，加速各行各業的數位轉型 。

與此同時，作為亞洲指標性新創平台的InnoVEX 2026也將同步展開，連結全球創新能量。除了NVIDIA Inception Program等權威單位響應設立專屬競賽獎項外，最受矚目的「InnoVEX Night Party」將於6月3日晚間在台北101登場，為受邀的新創團隊、國際投資人與企業代表提供高品質的交流場域，進一步擴大AI科技生態圈的國際影響力 。





