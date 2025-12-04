AI皆漲，還有什麼股票可買？

（圖：Canva）

台灣股市今年在AI相關類股的助力下，一路過關斬將，屢創新高，這種榮景有總體經濟面的底氣，就是台灣今年經濟成長率預估7.37％，人均GDP邁向4萬美元。另一方面，2024年全體受僱者「經常性薪資」的平均是4.6萬，但是中位數是3.7萬，亦即有七成員工薪資低於平均值，似乎多數勞工並沒有完整享受經濟成長的果實。





這種情形也出現在台股，台股頻創新高，與AI相關的類股一漲往往數倍，然而更有很多股票卻頻創波段新低。最典型的是上個月﹙10月﹚底，有20檔個股創歷史新高，同時也有20檔個股創下掛牌新低，呈現兩個平行世界︰一邊是繁花綻放的太平盛世；一邊是枝葉枯萎的落寞角落。

市場資金湧向AI類股，獨沽一味，引起市場質疑AI是否泡沫化？本欄日前已做了釐清︰AI技術、產業不會泡沫化；但那些與AI沾上邊便股價狂飆的個股確實會泡沫化。





AI獨強，已造成畸形現象，部分有AI題材者，獲利根本還未改善，但股價已然一步登天。例如IP概念股M31，去年EPS3.05元，今年前三季是-0.69元，昨天股價則高掛在452元；對照另一檔績優股新普的EPS，2023是30.67元、2024是28.88元，今年前三季21.26元，全年應可接近30元，表現不是M31可以比擬，但股價昨日收盤346元，落後M31一大截。





績優股股價不振，而那些很會吹噓膨風的個股股價卻高掛天際，如此扭曲的行情，在現今股市比比皆是。而且，績優股被棄之如敝屣的現象是全球性的。





最近，《金融時報》的專欄作家夏瑪﹙Ruchir Sharma﹚發表一篇《現在是買進優質股的最佳時機》，指出「無論AI熱潮如何演變，全球股市正出現一個世代以來才有的獲利機會，就在於高品質且股價仍相對便宜的個股」。





或許這種「𧫴小慎微」的選股邏輯會被視為「老派投資學」，但在股市可能瞬間風雲變色之際，這可能是讓投資人渡過危機的救生艇。



