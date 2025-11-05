AI盛世還是泡沫？在理性與狂熱之間的清醒

每6個月，「AI泡沫論」總會準時出現，引發市場短暫的恐慌，然後又迅速被新一輪的狂熱所淹沒。東方IC

吳芳銘／政治經濟觀察員

近兩年來，人工智慧（AI）成為全球經濟與科技話題的中心。就像時鐘一樣，每6個月，相似的劇情就會上演一次。「AI泡沫論」總會準時出現，引發市場短暫的恐慌，然後又迅速被新一輪的狂熱所淹沒。

從矽谷到華爾街，從台北的晶片廠到全投的創投圈，人人都在談AI。生成式AI讓人驚嘆，輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）等M7公司（Magnificent 7，7大科技巨頭）中的AI公司市值屢創新高，尤其輝達來到資本市場上首見的5兆市值，連原本冷門的伺服器與電力題材，也被重新冠上「AI概念股」光環。然而，在熱潮之下，一場關於「AI泡沫」的論戰悄然升溫：這究竟是新工業革命的開端，還是一場被演算法與敘事推動的資本狂歡？

AI盛世的狂歡：不是幻夢，而是歷史的延續

樂觀者認為，AI公司雖然估值高昂，但並非「虛火」。

首先，這波科技浪潮的技術基礎遠勝過2000年的網際網路泡沫。當年許多「.com」公司連穩定伺服器都沒有，如今的AI革命則建立在成熟的雲端運算、大數據、半導體製造與全球供應鏈的生態系上。微軟、谷歌（Google）、輝達等企業具備強勁的現金流與獲利能力，與當年的全球寵物用品有限公司（Pets.com）或全美最大且資金雄厚的網路雜貨零售商網路貨商（Webvan）不可同日而語。

其次，AI的滲透力實質而廣泛。它不只存在於OpenAI 開發的聊天器ChatGPT或AI 繪圖工具 Midjourney的創意世界，更進入醫療影像、製造流程、農業氣候監測等領域，改變了生產方式與知識結構。瑞銀近期的報告指出，本次AI投資的「合理性」高於TMT時期（科技、媒體、電信泡沫），因為其背後是清晰的基礎建設與實際需求。

再者，AI的經濟意涵遠超一時的股價飆升。若能真正提升生產效率、降低知識門檻等，它可能成為人類社會繼蒸汽機、電力與資通訊（ICT，Information and Communications Technology）之後的再次生產力革命。從這個角度看，今日的熱潮或許不該被稱作「泡沫」，而是「創新初期的躁動」。歷史上每一次重大科技變革，從鐵路、電報到互聯網，無一不伴隨投機與過熱。泡沫或許是創新的代價，而非其否定。

AI泡沫論的警惕：資本狂熱正複製歷史的節奏

然而，悲觀者的警告也並非杞人憂天。如美銀首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）直言，目前標準普爾500指數（S&P 500）的AI估值過高，黃金與其它股票或許是更安全的避風港。他認為，市場的熱情與實際回報之間，出現了明顯脫節。

首先，資金投入與收益極度不匹配。據統計，全球創投一年內對AI領域投入超過兩千億美元，但多數新創公司至今仍是零獲利。就連OpenAI、Anthropic等明星企業，也尚未證明其商業模式能長期自給自足。換言之，這是一場以「未來潛力」為抵押的投資盛宴。

其次，市場漲勢集中且風險積聚。美股今年至今的上漲，超過8成都來自少數7大科技巨頭。這種集中度意味著：一旦其中任一公司失速，整個市場都可能被拖下水。這樣的情況，與2000年網路泡沫破裂前的「高集中、高估值、低獲利」的歷史現象如出一轍。

再者，AI發展的物理限制開始浮現。資料中心與圖型處理器（GPU）的能耗驚人，電力、散熱與晶片供應正成為限制AI爆發成長的瓶頸。尚且，AI能創造價值，但也可能因能源成本上升與法規收緊管制而被抵銷。若資本支出無法在合理期間內產生回報，投資終將轉為負擔，泡沫破裂只在轉瞬之間。

歷史的鏡像：科技泡沫從來不是錯，而是過程

要理解當下的AI熱潮，或許該從歷史的發展尋找線索。鐵路革命曾帶來19世紀最龐大的投資泡沫，無數的鐵道公司破產，但鐵路本身改變了人類的移動方式。本世紀初的網際網路泡沫讓矽谷血流成河，卻也孕育出亞馬遜（Amazon）及谷歌等科技巨擘。

科技泡沫之所以重演，不在於人類不理性，而在於每一場技術革命的早期，回報總滯後於投入。當創新的潛力尚未被完全驗證，資本的想像力往往走得太快。AI的特徵亦然：它確實具備改變世界的潛能，但短期內難以變現。當成本高築、回報未現、政策又趨保守時，市場的熱情可能在一夕間冷卻。

要理解當下的AI熱潮，或許該從歷史的發展尋找線索。示意圖／Freepik

然而，這並不是說AI的未來將隨泡沫破裂而終結。歷史的經驗是：泡沫破裂，技術留下，科技向前走。那些真正具備核心技術、掌握商業模式及產業生態系的公司會在經濟廢墟中重生。AI也會如此。或許幾年後我們會忘記那些短暫爆紅的AI初創公司，但AI驅動的醫療、教育、製造、管理等創新，仍將成為新時代的基礎設施與標配推動前行。

泡沫的意義：在理性與想像之間尋找平衡

AI熱潮的核心矛盾，在於「理性」與「想像」的拉距。若無想像，就不會有創新；但若失去理性，創新也會變成災難。對投資者而言，AI是一場豪賭；對社會而言，它是對勞動力、教育、生產效率、精準管理與治理結構的深層挑戰。

在技術與科技革命的發展道路上，我們需要三種冷靜：

第一，對資本投資的冷靜。AI投資應聚焦在永續技術與實際應用，而非追逐敘事。短期股價能炒熱情緒，卻無法取代長期獲利模式，能否獲利及盈利的商業模式是什麼才是投資的根本。

第二，對技術革命的冷靜。AI的能力仍受限於算力、資料處理、法規、能源與貿易限制等面向，並非萬能。政府對AI發展的政策、產業鏈配套等應提前因應，避免AI壟斷、資料濫用與能源供應與分配失衡，影響其他產業的發展。

第三，對社會矛盾的冷靜。 每一次科技革命都重新分配權力與資源。AI可能擴大貧富差距、衝擊勞動市場，社會安全網與教育體系須及時調整，政府應讓技術紅利能被普遍共享。

從狂熱中保存清醒

AI是否是泡沫？答案或許是「既是，也不是」。既因為資本流動的速度遠超過現實的成熟；也因為技術的力量終將改變世界。泡沫之於科技，猶如青春之於人生：躁動、迷惘，卻充滿創造的可能。

正如歷史的經驗所示，泡沫並非災難，而是進步的必經與必支付的代價。問題在於，我們能否在狂熱中保留理性，在夢想與現實之間找到可持續的清醒。當熱錢退潮、幻象破滅之後，留下的或許才是真正的AI時代真貌。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



