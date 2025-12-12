AI盛會ACML 2025台北登場 AlphaGo推手黃士傑領銜談機器學習

▲ACML 2025大會主席林守德教授開幕致詞，強調ACML會議成為亞洲最重要的人工智慧技術分享平台之一。

【記者 陳顗喆／台北 報導】亞太地區最具指標性的機器學習學術會議「第17屆亞洲機器學習會議 (The 17th Asian Conference on Machine Learning, ACML 2025)」於2025年12月9日至12日在華南銀行國際會議中心盛大舉行。這是ACML自2011年於桃園舉辦後，睽違14年再度回到台灣，對國內AI學術界與科技產業具有象徵性意義。

今年大會不僅邀集全球研究精英發表最新AI理論與應用成果，更重磅邀請到Google DeepMind資深科學家、「AlphaGo幕後推手」黃士傑（Aja Huang）博士擔任主講人，勢必掀起新一波國際AI技術討論熱潮。

頂尖機器學習論壇重返台北，展現台灣 AI 研發底氣

自2009年創立以來，ACML已巡迴日本、韓國、澳洲、中國、新加坡、越南、印度及土耳其等國，成為亞洲機器學習領域最重要的學術交流平台之一。

ACML 2025大會主席、台灣大學教授林守德表示：「今年選擇在台北舉行別具意義。台灣除了在全球AI硬體供應鏈中扮演關鍵角色外，也同時擁有世界級的軟體研發與演算法人才。我們希望藉由這次『在地主場』的國際舞台，促成更多與全球頂尖研究者的交流合作，激盪出新一代的AI創新能量。」

▲ACML 2025業界論壇邀請工研院，Appier、聯發科、Google和台智雲等國內外知名企業參與。

ACML 2025三大亮點：大師開講 × 國際連結 × 前沿議題

本屆大會展現前所未有的國際化視野與學術深度，世界級講者陣容成本屆關鍵亮點，多位國際頂尖學者親臨台北，包括：

黃士傑（Aja Huang）：Google DeepMind資深科學家、AlphaGo關鍵人物。

Craig Knoblock：美國南加州大學（USC）資訊科學研究院院長。

Kun Zhang：卡內基美隆大學（CMU）教授、因果推論權威。

三位大師分別針對深度搜尋機制（Deep search）、知識圖譜（Knowledge Graphs）與因果推論（Causal Discovery）等塑造下一代AI技術的重要領域發表專題演講，內容含金量十足。

此外，大會也在故宮晶華舉辦企業論壇（Industry Panel），由Google、聯發科、台智雲、Appier、工研院等企業與研究機構的高階主管與資深研究人員進行對談，探索AI的產業應用前景與落地挑戰。

深化全球連結，打造全球級ML發表平台

雖名為「亞洲」會議，ACML 2025採取更積極的全球化策略，廣邀世界各地研究團隊投稿，突破地域限制，致力將ACML打造成全球頂尖機器學習研究的競技場。

聚焦前沿創新，推動新研究範式

今年特別強調前沿創新（Frontier Research），鼓勵投稿具突破性理論、模型或應用的新範式（New Paradigms）研究。時，與國際權威期刊《Machine Learning》深化合作，採取會議（Conference Track）、期刊（Journal Track）雙軌制，讓研究者能在全球最具影響力的ML舞台上展示成果。(圖／主辦單位提供)