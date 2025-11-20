AI盜用臉孔打造「完美分身」 經營數千粉絲帳號竟3年都沒被發現

在社群媒體分享生活照已經是現代人的日常，卻可能有意想不到的風險。

近日一名女網紅赫然發現，她的照片竟被一個長期經營的「分身」假帳號盜用，甚至利用AI，保留她的臉部和肢體動作，替換衣物與背景，成功創造出一個經營長達3年、累積數千粉絲的虛假旅遊人設，直到近日被自己朋友看到才曝光。

恐怖！網紅被「盜圖」3年多完全不知道

根據比對，該假帳號的盜用方式並非簡單複製照片，而是利用AI技術保留她的臉孔和肢體動作，再替換衣服、背景，假裝玩遍世界各地，包括台灣各地景點，成功打造出一個「到處旅遊的另一個她」，也累積了幾千粉絲。

此外，還跨平台經營，不僅在Instagram發照片，甚至在Threads上定期發文抱怨「當老闆助理很辛苦」等內容，建立人設，也跟其他追蹤者有很熱烈且甜言蜜語的互動，看起來就像「真實存在的人」，直到本尊被朋友詢問「怎麼開小帳去別的地方玩？」才發現這已經經營數年的假分身存在。本尊在限動提出質問後，該分身帳號迅速鎖帳號，經網友檢舉才順利被移除。

盜圖者利用別人的照片，把社群經營的有聲有色，被發現後還一度鎖帳號。（圖／翻攝IG）

網路空間真假難辨 事實查核更加困難

事實上類似的「盜照片」，在AI的時代層出不窮，中國女演員溫崢嶸還曾在滑手機的時候，看到「自己在直播」，進入直播質疑，還馬上被封鎖。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩也分享，關於女網紅遭盜圖一事，顯示過去適時查核仰賴的兩種重要工具皆不可行了。

王宏恩指出，過去事實查核除了比對完全相同的照片外，就是觀察帳號活動真實程度，但現在在AI輔助下，兩種查核方式皆不可行了，雖然他在兩年前ChatGPT出世時就想到有這種可能，如今更確定了，以後真假難辨的網路空間。

AI製圖精細，若不仔細看跟不會發現圖片有異樣，甚至AI已經進化到毫無破綻。

王宏恩也進一步提出大哉問，「到底人們會進而追求更完美無破綻的網路假象，還是會因為受夠了而轉追求真實世界的吉光片羽呢？」

此事件無疑對所有社群用戶及平台提出了警訊，在一個AI可以輕易複製臉孔、創造人設的時代，數位真實性的界線已經變得模糊不清。