AI監測科技輔助 智慧長照新境界

台灣即將邁入超高齡社會，長照需求越來越高，單靠人力不容易。科技業者看準高齡市場，和長照機構及醫院合作，研發一套智能設備和系統，在機構裡的長者，只要戴上手錶，不只隨時量測生命徵象，醫院也能即時介入醫療處置。另外針對照服員，也有輔助器材，增加工作效率。

背上一個包，從後背、腰部到腿、都有機關，專為長照人員打造的、外骨骼肌力輔助裝置，把人變成變形金剛，工作起來、省力多了。長照中心主任劉霈琪：「工作人員在抱老人的移動間，他的腰部 還有膝蓋的勞損，那可以分散肌肉點的注意力。」

鴻海數位健康專案執行長 劉秉昊：「提升33%的翻身效率，甚至減少腰部94%的施力。」

始於人性的高齡科技產品，還有這款智慧手錶，和長照機構及醫院合作，偵測長者的心電、血氧、膽固醇、體溫等十項體徵數據後，由機構每天自動上傳雲端，AI記錄趨勢、警示異常，馬偕醫院會有專責團隊、即時分析回饋。長照機構業者 林哲弘：「AI的智能照顧，可以減輕我們的護理人員，我們的照服員的負擔，那在整個生命跡象的監測，跟離場的感應 各方面的話，可以提升我們的照護服務品質。」

馬偕紀念醫院總院長 張文瀚：「高齡長者他本身的，一些疾病發生之後的預後，跟兩個事情有關，隨時24小時的監測，另外要早期介入，透過長照機構本身的早期監測，讓醫院形成一個很重要的，叫 快速反應時間，(長者)失能時間會更少。」

當智慧醫療場域、不再局限醫院，而是擴展到長照機構，醫療回應時間由平均72小時、縮短到12小時內。科技、長照和醫院結合，力拼縮短國人、7.7年不健康餘命，老有尊嚴。

