AI監測行人過馬路提前預警駕駛 韓新系統超前部署保命秒數

南韓要讓馬路更安全！南韓電子通信研究院研發AI預警系統，偵測到有行人要過馬路，提前3秒出現警示螢幕提醒駕駛注意，政府也針對高齡駕駛暴衝問題出手，規定從2029年起，轎車必須強制加裝防誤踩裝置，期盼大幅降低交通事故。來自TVBS新聞合作夥伴-YonhapnewsTV的報導。

一腳踏出，斑馬線前大螢幕瞬間紅光大作，「行人注意」四字躍然眼前。另一位女子才剛邁步，同步出現警示。這是南韓電子通信研究院最新力作「預知型行人安全系統」，用AI眼神鎖定路人，化危機為警報。

南韓電子通信研究院首席研究員金大會表示，這套技術實際感知即將穿越馬路的行人，提前3秒向駕駛推送警報，讓司機有閒隙閃避，實現零延遲應對。舊系統靠手動設區，常誤判路過路人，準度低迷。新版則借AI腦袋，掃描路況與行人軌跡，精準預報。今年8月起，天安市4處十字路口率先上線，守護人潮車流交匯的危險角。

天安市代理市長金碩弼指出，在天安站與客運站等高流量路口，測試新一代行人安全服務，盼大砍交通事故，築起市民步行堡壘。這核心科技5月登上國際權威雜誌，不止南韓本土，還在美國、中國、歐洲等地鎖定國際專利。未來升級版將加碼車輛路線預測，加上行人語音提醒，目標席捲全韓路網。

南韓不只守路人，還劍指高齡駕駛隱憂。YonhapnewsTV揭露，近5年國立科學調查研究院鑑定疑似暴衝事故逾400起，85%竟是駕駛踩錯踏板。連串高齡車禍中，肇事者多承認誤踩油門狂飆。民間呼聲高漲，國土交通部點頭，從2029年1月1日起，轎車強制裝「防止踏板錯誤操作裝置」。

YonhapnewsTV說明，這裝置在車停時，若前後1至1.5公尺內有障礙，即鎖死油門輸出功率，專治一腳踩空。酒駕隱患同樣棘手，釜山影島區曾爆公車司機宿醉上路，漏洞出在指紋驗身後，有人代吹氣測酒，輕鬆蒙混。釜山市率先反擊，引進虹膜識別聯動吹氣系統，作弊無門。

釜山市公車運輸事業組合理事長成賢道認為，一旦飲酒曝光，警報大響，管理者立即聯絡，徹底封殺酒後上路。罰則也加碼，以往僅罰款，未來酒駕直通警局，依道路交通法發改善令。釜山公車更全線嵌入「踏板黑盒子」，事故一出，瞬間就能還原是剎車還是油門。

