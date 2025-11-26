AI看得見也聽得懂！ 西螺圖書館啟動「Gemini多模態」親子科技革命講座

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對人工智慧高速翻轉日常的時代，西螺鎮立圖書館將於 114 年 12 月 7 日上午 9 時至 12 時舉辦「Google Gemini 的多模態超能力探索」資訊講座，邀請大葉大學資訊工程學系助理教授陳縣綉親臨授課。活動以「親子混齡同學習」為核心精神，帶領民眾理解 AI 如何看圖、聽聲、讀字並生成創作，為雲林地區開啟一場貼近生活、跨世代共感的科技閱讀行動。本次講座限額 25 組，地點位於圖書館三樓，五年級以下學童須由家長陪同參加。

圖書館館長廖雅娟表示，多模態 AI 是近年全球科技最受矚目的突破，不只強化閱讀能力，更讓科技能「理解世界」的方式與人類越來越接近。此次講座精選 Google Gemini 作為核心示範，讓參加者能親眼看見 AI 如何「拆解圖片」、「分析聲音」、「生成故事」，甚至將孩子腦中的想像化成栩栩如生的畫面，讓科技不再遙遠，而是伸手即可把玩的生活工具。

主講人陳縣綉助理教授長期耕耘於人工智慧教育，具備豐富的校園推廣經驗。她指出，真正的 AI 教育並非教孩子執行指令，而是讓他們理解如何與科技協作。「AI 是看不見的鉛筆，能幫你畫出從未出現過的世界。」陳縣綉說，透過實作演練，小朋友甚至能在短時間完成互動故事繪本、音檔辨識、影像分析等成果，過程不僅充滿驚奇，也能培養孩子的創造力與邏輯能力。

本次講座強調「做中學、玩中懂」，參與家庭僅需自備手機、平板或筆電，並提前下載 Google Gemini APP。課程將從 AI 的基本概念切入，再帶入多模態的運作原理，最後安排親子分組實作。無論是影像辨識小任務、聲音指令互動，或讓孩子即興描述一幅畫面交由 AI 生成圖像，都能讓科技能力不再是冷冰冰的技術，而是有溫度、有故事、有生命的體驗。

廖雅娟指出，閱讀推廣並非僅限紙本，而是要引導讀者在不同媒介中「讀懂世界」。面對數位轉型浪潮，圖書館以「資訊素養 × 家庭學習」為主軸持續強化服務，期待讓科技教育在城鎮中生根，縮短城鄉資源落差，更讓每位孩子都有機會觸及未來所需的數位能力。此次 AI 講座不僅是技能課程，更是以閱讀為出發、以理解為核心的公共教育延伸。

本活動採線上報名，限額 25 組，另開放候補 5 組，額滿即止。圖書館提醒，報名後系統將寄送回覆至參與者電子郵件信箱，課程當日請務必自備充飽電的行動裝置。更多資訊與報名表單可至以下網址填寫：https://forms.gle/y7GSNzDA95eL3UEn7。圖書館誠摯邀請親子共學，一起用科技為閱讀打開新的想像力。