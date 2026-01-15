AI真的走進生活！CES 2026七大趨勢 實體AI、算力升級成主軸

【記者呂承哲／台北報導】美國消費電子展（CES）向來被視為年度科技產業的重要風向球。隨著AI全面重塑產業樣貌，工研院15日舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，分享第一手觀察。工研院指出，今年CES以「Innovators Show Up」為主題，凸顯AI時代創新的關鍵角色，也反映產業正站在重要轉折點：實體AI加速落地、對話式AI全面滲透，成為推動產業前行的核心動能。

工研院觀察，CES 2026是一場由AI主導的科技轉型大展。一方面，AI算力仍是產業焦點，NVIDIA、AMD與Intel不再只比拚晶片效能，而是強調從硬體、軟體到平台的整體整合；另一方面，實體AI（Physical AI）持續推進，應用場景由對話延伸至機器人、自動駕駛與各類終端。同時，沉浸式體驗與智慧裝置升級，Google旗下Gemini AI串聯電視、手機、穿戴與車用，顯示「萬物皆有AI」正逐步落實。

趨勢一：沉浸式體驗與AI家居成形

消費端影像體驗朝更沉浸、更智慧發展，顯示技術與Vision AI即時優化畫面，生成式AI成為家電核心，對話式介面讓家電能主動提供建議。多模態感知結合語音、手勢與生理數據，讓智慧家庭由被動操作轉向主動預測，逐步形成具自我學習能力的AI家居生態。

趨勢二：雲端、邊緣與個人算力同步升級

AI走向普及，關鍵在運算堆疊能否同步升級。資料中心邁向超大規模，雲端由堆算力走向晶片、系統與軟體一體化；AI PC與NPU普及，讓AI可在本地端即時運算；邊緣算力成熟，推動智慧座艙、家電與穿戴裝置轉型。工研院認為，台灣除硬體優勢外，更需強化軟硬整合的高門檻應用。

趨勢三：AI理解物理世界、走進生活

CES 2026顯示AI正從「嵌入硬體」進化為「理解物理規律」。新世代嵌入式處理器與實體AI工具，讓模型從雲端延伸至機器人與終端；結合工程物理與數位孿生，AI不只模擬，更能預測真實運作，家電與服務型機器人開始展現多機協作。

趨勢四：供應鏈上游亮點浮現

AI進入多波成長疊加期，晶片廠同步布局模型、運算平台與伺服器架構創新，並推進液冷、推論分流與800HVDC等設計。關鍵零組件高度集中於台灣，未來在協同研發與系統整合中的角色將更關鍵。

趨勢五：下游跨業結盟創造新價值

依CTA報告，AI帶來最明確效益在於提升個人生產力與節省工時。家電品牌轉型為「家居夥伴」，如LG結合服務型機器人；多品牌攜手Google Gemini AI，以AI代理串聯多裝置，提供更即時、個人化服務。

趨勢六：智慧移動加速落地

在算力與AI驅動下，智慧座艙、艙駕一體與無人機應用成熟，無人機走向災害應變與巡檢等實際場域。地面、空中與水下載具逐步整合為立體智慧移動生態，台灣可透過示範場域與國際合作，強化供應鏈角色。

趨勢七：機器人成為新生產力

機器人由自動化邁向自主化，商業模式從賣設備轉向替代勞動力（如Labor-as-a-Service）。隨世界模型成熟，家庭服務與人型機器人進入實用階段。工研院指出，台灣在電控、感測、邊緣算力、SLAM與ROS生態具優勢，有機會掌握新一波成長機會。

