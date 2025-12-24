AI破案？！黃道十二宮與黑色大理花兩懸案 兇手為軍醫

「黑色大理花」及「黃道十二宮」兩大懸案破案了嗎？！（示意圖／unsplash）





用AI破案？！美國加州最惡名昭彰的「黑色大理花」及「黃道十二宮」兩大懸案，懸而未決超過50年，如今將迎來歷史性突破嗎？英國每日郵報報導，一名獨立調查顧問利用AI和新解密的人口普查紀錄，宣稱已獲得破案關鍵，發現兩案的兇手竟是同一人，如今也引發美國警方高度重視。

1947年洛杉磯發生「黑色大理花」懸案，女演員蕭特遭殺害殘忍肢解，至今兇手逍遙法外。

60年代加州發生「黃道十二宮」連環殺人案，30多名陌生人陸續慘遭殺害，這兩起案件堪稱美國世紀懸案，一名獨立調查顧問，最近運用AI和新解密的人口普查紀錄，尋找蛛絲馬跡，結果得到驚人結果兩案竟是同一個兇手。

AI指出兇手是「黑色大理花案」主要嫌疑人馬戈利斯，因為他曾是美軍醫護兵，會外科手術還會精準射擊，曾參與二戰退伍後性格冷漠且具攻擊性。

曾有短暫且暴力的關係，案後曾被列監控名單，因證據不足遭釋放，但他在黃道十二宮案發前重返加州，外貌與通緝畫像高度相似，同時也具密碼與軍事背景，顧問指出，黑色大理花案的遺體肢解手法極度專業，只有受過醫學訓練的人才作得到。

黑色大理花案專家史密斯：「死者雙手伸向天空，好像兇手在向洛杉機各界，以及全國傳達一個訊息。」

馬戈利斯退伍後帶回一把「軍用刺刀」，與黃道十二宮殺手的武器完全吻合，而他在晚年因癌症過世前曾留下素描，除了藏有黃道帶的字樣。

還標註黑色大理花死者的名字，也被視為臨終懺悔，而這項新發現也被加州警方高度重視，目前已兩度與顧問會面，若確定為真AI成為破案新工具，也將改寫美國犯罪史。

