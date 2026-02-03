AI破精舍虐殺1／13門徒沒人鬆口R是誰？ 精舍最高指令直指仁波切王蘊

王薀3大貼身護法游秀鈴、梁碧茵及幹子昀，近日獲裁定以50萬至70萬元交保，均限制住居、限制出境出海，並接受電子科技監控，僅剩王薀在押。

台北地方法院審理精舍命案，擔任會計的蔡姓女子遭剃光頭、凌虐致死，檢方依傷害致死罪起訴宗教作家王薀等13名被告。合議庭1月21日裁定，王薀的3名「貼身護法」游秀鈴、梁碧茵與幹子昀，以50萬至70萬元交保，均限制住居、出境出海並接受電子監控，唯獨王薀自偵審以來，收押近一年仍未交保，關鍵原因之一就是經過審理後，更確立王涉施暴的核心角色。

作家王薀（中）被控率領地下宗教團體虐死蔡姓女信眾，爆發精舍殺人案，他涉嫌重大，目前仍收押中。

這起離奇的霸凌致死命案，雖然檢方指控，自稱「藏傳佛教仁波切」的作家王薀長期掌控地下宗教團體，最終導致蔡姓女信眾遭集體凌虐致死，但案情缺少了一塊拼圖。檢方偵查中始終無法突破信眾心防，確認精舍LINE群組中被奉為最高指令來源的「R」，就是所謂的仁波切，也就是王薀本人。

但日前檢方蒞庭時扭轉這個局面，而且還是透過AI輔助查案，意外破解宗教團體內部最神祕的代號R，就是仁波切王薀。

檢方透過AI輔助查案並突破證人心防，確認精舍LINE群組被奉為至高無上的「R」就是仁波切，即王薀，讓案情更加鞏固。示意畫面。（翻攝網路）

該命案起因於王薀不滿蔡姓女會計沒處理好他的離婚財產官司，導致他少拿好幾百萬元，因此涉教唆護法、信徒強逼女會計跪拜懺悔，並毆打踹踢，最終導致女會計身亡，全案於去年3月偵結起訴，被告多達13人。

除王薀外，還包括其藝人弟子李威等人，卷證資料多達3萬8千餘頁，審理初期曾採國民法官制，但因被告、辯護律師人數眾多，庭期冗長，改由職業法官接手。

台北地院（圖）連月來密集審理精舍殺人案，近日將傳喚法醫作證，釐清被害人死因，成為全案關鍵。

公訴檢察官陳孟黎單槍匹馬，面對2、30名律師攻防，她詳閱偵查期間查扣的手機資料，其中一個名為「mission」的讀書會群組，信眾對話反覆提及「一切要遵從R的教導」，甚至可見R曾下令監視貼身護法，並強調「除非R指示，其他人不得擅自行動」。

該宗教團體服從性極高，導致偵查期間，信眾對於R是誰始終三緘其口，有人甚至寧可承擔偽證風險、換取緩起訴，也拒絕吐露真相，經過偵查及公訴檢察官聯手，全案真相已呼之欲出，靜待一審宣判。

