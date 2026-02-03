AI破精舍虐殺2／算錯帳成催命符 女會計遭剃頭體罰凌虐致死

監視器畫面錄下王薀信眾在下雨天將蔡姓被害人綁在推車上，再運至精舍。（翻攝畫面）

檢方指控，蔡女因算錯王薀離婚後的財產分配，逐漸成為懲戒對象，不僅被剃光頭、骨瘦如柴，背部也布滿瘀傷，還遭長時間體罰，包括每天4、5百次「大禮拜」、助跑起跳觸碰天花板燈具等方式折磨。蔡女甚至被拖行，導致其後腦撞擊地面，還遭雨傘戳刺身體，瀕死狀態下被丟在路邊淋雨約9分鐘，才由信眾拖回水月草堂門口，綁上推車送回精舍，法醫解剖確認死因為橫紋肌溶解症引發腎衰竭。

警方前年7月大舉搜索王薀精舍，查扣監視器畫面等證物，並將相關疑犯帶走。（翻攝畫面）

檢方另指控，命案發生後，相關被告刪除監視器畫面，王薀還找來李威等信徒召開視訊會議，成立群組沙盤推演應對檢警策略，並聯絡超過2百名律師諮詢法律攻防。由於死因成為有罪與否及量刑關鍵，被告主張蔡女於前年7月23日深夜近11點進入水月草堂，隔日上午10點死亡，法醫鑑定瘀傷形成時間為死亡前18小時內，試圖切割與自身行為的關聯。

部分信眾更辯稱，他們僅拉扯蔡女衣領、以腳頂膝蓋逼其下跪，不可能造成全身多處瘀傷，並引李威供述，指蔡女身上有濃重重病患者氣味，推論其早已身體不適，要求法院重新鑑定死因。不過，法院函詢包括台大醫院在內的多家醫療機構，皆以無法鑑定回覆，合議庭因此裁定，將於本月10日傳喚當時解剖的法醫以證人身分出庭作證，成為全案後續審理的最大焦點。

號稱「藏傳佛教仁波切」的王薀位在大安區的精舍（圖）爆發凌虐信眾命案，引起各界譁然。

不過，王薀撇清責任，他當庭辯稱，自己擁有多個稱號，「仁波切」只是一種尊稱，意指「值得尊重的人」，西藏文化中常將其神化為人間至寶，但並不代表特殊能力。他強調自己是不丹認證的「法王轉世」，也是活佛轉世，卻沒有外界想像的「神通」，無法預知或看出他人的身體狀況。

王薀還稱，蔡姓女信眾長期與其他信眾相處不睦，屢遭抱怨，才安排所謂的研討機會，希望藉由溝通化解衝突；要求蔡女道歉，則是為了讓她放下執念、虛心接受教化，並非施暴行為，未獲檢方採信。

