AI破精舍虐殺3／李威供詞成攻防交點 法醫出庭恐成宣判關鍵

藝人李威（左）轉任汙點證人，供出實情力拚輕判，他承認看到蔡女被體罰，未幫腔附和傷害對方，但遭被害人家屬砲轟。

台北地院審理「精舍殺人案」，去年底傳喚全案共同被告、藝人李威（本名李翊緯）等人作證，檢方指控在場信眾以體罰手段逼虛弱的蔡女道歉，還要她「趕快講一講就沒事」，李威則說「勇敢道歉就沒事」，但信眾未停止凌虐，王薀還指示信眾等人更成立群組，討論如何應付檢警追查。雖然李威當庭承認看到蔡女遭研討體罰，但他沒幫腔傷人，附和王薀是希望研討早點結束，不過，被害人家屬律師砲轟他在場見聞暴力，不但沒報警也沒勸阻，形同助勢已成立共犯。

廣告 廣告

檢方指控，李威當時在場曾對被害人蔡女說「勇敢道歉就沒事」，但信眾沒有停止凌虐，導致蔡女因橫紋肌溶解症而死，後來王薀離開現場，其他信眾在深夜用手推車將蔡女運回精舍住處，導致蔡女延誤就醫死亡。

台北地院（圖）連月來密集審理精舍殺人案，近日將傳喚法醫作證，釐清被害人死因，成為全案關鍵。

檢方指控，李威當時在場曾對被害人蔡女說「勇敢道歉就沒事」，但信眾沒有停止凌虐，導致蔡女因橫紋肌溶解症而死，後來王蕰離開現場，其他信眾在深夜用手推車將蔡女運回精舍住處，導致蔡女延誤就醫死亡。

李威被控和妻子簡瑀家、信眾們竟成立「0724」群組，並聽從王薀指示召開網路會議討論如何因應檢警詢問，北檢調查時，李威不但認罪且供出研討大會體罰蔡女過程，讓檢警得以順藤摸瓜查案，揪出王薀等13人。

不過，李威出庭卻稱，因為演藝圈五光十色的生活讓他找不到平靜，且相信王薀降下神蹟，至於研討形式很多種，若是一般犯錯，只做道歉懺悔等形式動作，他也是直到去年才第一次看到研討。

對於王薀是否親自主持研討，李威則說「我不太清楚，王薀通知資深師姐做這件事。」由於李威在檢方偵查時，曾明確畫出每個信眾在場的位置圖，但當時10多名信眾做了什麼或說了那些話，他則在法庭上表示不太確定。

李威供出成立「0724」群組，並聽從王薀指示召開網路會議，討論如何因應檢警詢問。（翻攝微博）

此外，對於檢方指控他奉王薀指示成立「0724」串證群組，李威除了否認犯行還說，那個群組不是王蕰叫他成立，至於是誰成立或何時成立的，他都不知道，他記得當天早上6、7點他被拉進去群裡開會，迷糊中聽到在討論一些事，那時候他剛入睡不久，根本不了解蔡女死因。

此外，被告辯護人對於蔡女死因與檢方有不同認知，由於案發至今已1年多，台大醫院等單位已函覆法院無法鑑定，合議庭將在本月10日以證人身分傳喚當時負責解剖的法醫以釐清蔡女死因，成為被告有罪與否的一大關鍵。

更多鏡週刊報導

AI破精舍虐殺／AI破譯信徒群組密碼 精舍虐殺案真相現形

AI破精舍虐殺1／13門徒沒人鬆口R是誰？ 精舍最高指令直指仁波切王蘊