AI破解半世紀懸案？美2大凶案恐為同1人犯案

▲美國加州曾發生兩起駭人聽聞的兇殺案「黃道十二宮殺手」和「黑色大理花」，但這兩起世紀命案已經超過50年仍未偵破。圖為加州警方展出的黃道十二宮殺手通緝令，以及自稱兇手寄給報社的信件。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國加州曾發生兩起駭人聽聞的兇殺案「黃道十二宮殺手」和「黑色大理花」，但這兩起世紀命案已經超過50年仍未偵破。一名獨立顧問透過人工智慧、人口普查紀錄與密碼學提出最新推論，認為這兩起命案的兇手是同一人。相關理論已經引起美國聯邦調查局及加州警方關注。

據《每日郵報》報導，1947 年，懷揣好萊塢夢的女星伊莉莎白·肖特（Elizabeth Short），被發現死於洛杉磯一處荒地，屍體慘遭肢解，腰部被齊齊攔腰斬斷，臉頰上被刻出一個怪誕的笑容，這起案件被媒體稱為「黑色大麗花」（Black Dahlia）。

1968年至1969年間，一名自稱「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer）在北加州至少殺害5名受害者，並聲稱自己殺害了數十人，這個神秘人還用信件和密碼挑釁媒體和警方，挑釁大眾解開他的真實身分。

經過半個多世紀，無數次執法部門和業餘人士的調查、DNA檢測失敗，世界上最聰明的密碼破譯專家的挫敗後，「美國懸案顧問公司」（Cold Case Consultants of America）共同創辦人、獨立調查顧問巴伯（Alex Baber）認為，自己破解了這兩個案件。

巴伯指出，黃道十二宮殺手曾在1970年4月寄出的「Z13密碼」（Z13 cipher）中，暗示信中藏有自己的真名。他聲稱自己利用人工智慧（AI）、新公布的人口普查紀錄和傳統密碼學技術，破解了這個密碼；他也解開另一組「Z32密碼」（Z32 cipher），並發現其內容與黑色大理花案存在關聯。

經過數年來對執法檔案、法庭文件和公共記錄進行詳盡調查，巴柏發現一系列間接證據，認為是兩起懸案是同一名兇嫌所為，他點名的真兇就是曾被列為黑色大理花案主要嫌疑人，馬文．馬戈利斯（Marvin Margolis），其後改名為馬文．梅里爾（Marvin Merrill）。

馬戈利斯1925年出生於伊利諾州芝加哥，1943年加入美國海軍，並在第一海軍陸戰師（1st Marine Division）擔任醫護兵，期間學會外科手術與精準射擊技能，與兩起命案的作案手法高度吻合；二戰時期他曾在海外服役27個月並參與沖繩戰役，有紀錄顯示，馬戈利斯當時曾被活埋在洞穴中，被迫自己挖土求生，事後被描述為性格冷漠、心懷怨恨且具有攻擊傾向，因多次要求加入外科部隊被拒，最終以「50%精神殘疾」理由退伍。

1946 年，馬戈利斯搬到洛杉磯並就讀南加州大學（USC）醫學院，由於他與肖特曾有短暫且暴力的關係，他在肖特遇害後迅速被列入警方的監控名單。隨後他逃離洛杉磯輾轉於芝加哥、亞特蘭大、亞利桑那州等地，並改名梅里爾。

巴伯分析，馬戈利斯具備醫學背景，能精準肢解「黑色大理花案」的蕭特遺體，兩人在命案發生前數月曾有交往關係；他也與軍事密碼破解有關，二戰服役時還帶回一把軍用刺刀，與「黃道十二宮殺手案」其中一次襲擊使用的武器相符。

而第三點，馬戈利斯在罹癌末期的生命最後時刻，留下疑似可串連兩案的臨終懺悔線索，他曾畫下一幅陰森素描，畫中出現一名標註為「Elizabeth」的女性，並疑似隱藏「ZoDiac」字樣。巴伯認為，這幅畫現在看來是一份「認罪書」。

▲美國加州「黑色大理花」兇殺案的受害者，女星伊莉莎白·肖特（Elizabeth Short）。（圖／美聯社／達志影像）

巴伯也向每日郵報表示，「這個結果幾乎無法置疑，從數學角度來看，不可能不是他，從所有線索來看，馬利戈斯要不是世界歷史上最倒霉的人——總是出現在錯誤的時間錯誤的地點，否則他就是罪魁禍首。」

巴伯也已經與舊金山警察局、洛杉磯警察局會面，並受邀向負責這兩起懸案的調查小組提供證據，加州警方單位正在審查他的調查結果。美國國家安全局 (NSA) 前首席密碼制定者和首席密碼破譯員喬治（Ed Giorgio）及世界頂尖的筆記分析師、法庭文件鑑定專家等人，也都相信巴伯的已經成功破解密碼。

