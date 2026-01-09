AI砸錢搶人戰! OpenAI設500億美元股票激勵池 Meta出3億美元挖角
[Newtalk新聞] 近日，有知情人士透露，OpenAI 已於 2025 年設立價值 500 億美元的股票激勵池，計劃在未來五年內吸引並留住頂級 AI 人才。根據當時的估值，這筆激勵池相當於公司總估值的 10%，並超過 Meta 在 2020 至 2025 年間股權激勵支出的四分之三。相比之下，Meta 的營收規模是 OpenAI 的 15 倍。
據《騰訊科技》報導，消息人士指出，OpenAI 已授予員工約 800 億美元的已歸屬股權，其中去年員工向其他投資者出售股份約 100 億美元，累計佔公司總股份 26%。
面對現有約 4,000 名員工，OpenAI 平均每人提供 150 萬美元的股權激勵。剔除通膨後，這一數字是 2004 年谷歌上市前的 7 倍，也是其他 18 家大型科技公司 IPO 前平均水準的 34 倍。
專家指出，這種慷慨激勵將對公司財務結構造成壓力。公開資料顯示，OpenAI 2026 年在薪資及福利上的支出預計將占全年收入 46%，而谷歌和 Facebook 在上市前的比例分別僅為 15% 和 6%。持續的股權激勵不僅可能加劇營運虧損，也將對現有股東造成股權稀釋。
OpenAI 首席研究官馬克·陳在內部信中表示，Meta 的挖角行為對公司造成壓力，他形容「就像有人闖入我們家偷走了東西」。為應對競爭，OpenAI 除了提供高達 150 萬美元的留任獎金，還取消了新員工獲得股權的六個月等待期。
內部預測顯示，從 2025 年至 2030年，OpenAI 的股權激勵支出將比原計劃增加約 200 億美元，其中 2026 年基於股權的薪酬約為 100 億美元，2027 年達 130 億美元，到 2030 年將接近 210 億美元。
OpenAI 之外，Meta 也在積極爭奪 AI 人才。據悉，Meta 對頂尖 AI 人才開出的四年薪酬方案總額高達 3 億美元，其中第一年薪酬就超過 1 億美元。公司內部數據顯示，AI 研究科學家薪酬最高可達 48.9 萬美元，機器學習工程師底薪最高 44 萬美元，資深工程師平均年薪 154 萬美元。這些數字遠超傳統科技職位。
其他科技巨頭亦不甘示弱。微軟為AI工程師提供最高37.5萬美元薪酬，亞馬遜提供 19.1 萬至 39.1 萬美元薪資，輝達則為深度學習工程師提供最高 29 萬美元薪酬。這場沒有明確規則的人才競價戰正焦灼進行。
AI 人才的高額薪酬對就業市場造成分化。英國薪酬管理公司Ravio在《2026薪酬趨勢報告》中指出，過去一年 AI/ML 職位招聘增長 88%，但全球行政職位招聘下降 32.5%，初級職位更下降 73.4%。
薪酬差距同樣明顯。專業級 AI 人才比非 AI 同行薪資高 12%，管理階層 AI 人才高出3%。以英國市場為例，P3 級 AI 工程師中位數薪資為 78,400 英鎊，比一般軟體工程師高近 1 萬英鎊。分析認為，AI 工具自動化重複性工作，導致初級行政及支援職位需求大幅下降，企業需重新規劃人才培養和職業發展模式。
未來 AI 人才薪酬仍呈上升趨勢。高度專業化的技術職缺如 AI 研究科學家、機器學習工程師、深度學習工程師薪資天花板不斷提高，OpenAI 支付底薪 44 萬美元，Google DeepMind 甚至達 89.3 萬美元。新興職位如提示工程師薪酬高達 9.5 萬至 27 萬美元，生成式 AI 性能工程師超過 20 萬美元，AI 產品經理可達 30 萬至 90 萬美元。策略與架構職位價值亦日益凸顯，首席 AI 官平均薪酬35.2萬美元，頂尖人士可達 64.4 萬美元。
回顧過去十年，AI 人才薪酬已經從 2014 年的 34.5 萬美元，提升至 2025 年的數億美元等級。市場分析認為，OpenAI 的 500 億美元股權激勵以及 Meta 的 3 億美元報價，都是全球AI 人才競爭格局下的必然選擇，也反映出資本、技術與人才價值正在重塑科技產業的生產關係。
