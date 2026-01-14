AI硬體外掛？微星CES上展出可以降低閃光彈影響、讓敵人發光的螢幕

微星（MSI）在 CES 2026 展會上推出了最新款「MEG X」AI QD-OLED 電競螢幕，因為搭載多項被玩家戲稱為「硬體外掛」的輔助功能而引起討論。根據官方的資訊，這款螢幕具備「AI Tracker」等功能，能自動偵測遊戲畫面並以高亮標記出敵人位置，協助玩家快速索敵。

微星在螢幕上推出眾多 AI 功能。（圖源：MSI Gaming）

在官方的說明中，另一項引起玩家討論是否算是作弊的「AI Goggle」功能，則能在玩家遭受閃光彈攻擊導致畫面全白時，透過 AI 運算加速恢復視野清晰度，大幅降低因為閃光致盲的影響，這在射擊遊戲中有非常大的優勢。

除了視覺標記和抗閃光彈外，還整合了多項 AI 技術，像是能自動針對準星目標區域進行放大的「AI Scope」，甚至提供夜視輔助以提升精準度；以及能智慧調節亮度與細節的「AI Vision+」、以及與遊戲中角色血量同步螢幕光條的「AI Gauge」。由於這些運算是靠著螢幕內建的晶片獨立處理，不需經過電腦作業系統或遊戲軟體，因此傳統的遊戲反作弊程式基本上難以偵測。微星則在宣傳素材下方標註了「建議在單人遊戲或練習模式中使用這些 AI 功能」。

而這並非微星首次因螢幕 AI 功能引發爭議。早在 2024 年 CES 展上，微星就曾發表過一款能透過 AI 分析《英雄聯盟》小地圖、預判並提示敵人位置的螢幕功能（AI SkySight），當時因為不少玩家提出質疑破壞競技平衡與遊戲體驗，最終導致該功能並未正式推出。如今微星時隔 2 年再次推出針對 FPS 遊戲強化的硬體 AI 輔助技術，也讓關於「硬體輔助是否等同作弊」的界線判定，再次成為玩家社群討論的話題。