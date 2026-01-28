AI社工紀錄輔助系統簡介 專家講座

為協助第一線社工因應日益繁重的行政紀錄與專業服務壓力，社會局於昨（廿八）日舉辦「助人者的幫助-AI社工紀錄輔助系統簡介」專題講座，邀請清華大學人文社會AI研究中心王道維副主任擔任主講人，分享AI如何在兼顧隱私與專業前提下，實際支援社會工作現場；該活動由社會局主辦，現場吸引約六十位來自社會局社會服務單位社工及督導參與，另有民間單位約四百位社工朋友同步線上參與，顯示第一線助人工作者對AI應用議題的高度關注。

這次講座以清華大學團隊所研發的「AI社工紀錄輔助系統」（https:／/hs-sai-socialworker.phys.nthu.edu.tw/moni-tor）為例，說明其設計理念與實際操作方式，該系統由AI工程師阮羿寧與清華大學張雅惠、羅暐哲同學共同參與研發，並由亞洲大學施睿誼教授協助進行社工紀錄需求的專業統整與最後的效能評估，確保系統符合社工實務與專業語境；目前該系統已免費免註冊的方式對外開放，提供五項AI輔助功能，包括訪視錄音轉逐字稿、訪視紀錄生成、處遇計畫生成、家系圖自動生成，以及社福資源整合搜尋。自去年八月中上線以來，系統累計使用已超過三萬六千人次，產生超過八千筆社工紀錄，目前每日仍穩定產出近百筆，顯示其在實務現場的高度實用性。

王道維教授指出，近年來AI技術快速發展，幾乎已影響所有產業，社會工作領域亦無法置身事外；然而，社工實務在高度重視隱私、倫理與專業判斷的前提下，並不適合私下使用一般商業型AI產品來處理訪視紀錄或個案資料，如何在保障個案權益的同時，減輕社工長期承擔的文書負擔，成為關鍵課題。

在隱私與資安方面，王道維教授強調，該系統採用符合美國醫療等級HIPAA隱私保護標準的Claude API模型，並於系統設計上明確限制資料用途、不進行個案資料再訓練，以回應社工對個案資訊安全的核心關切。

社會局表示，期盼透過該活動協助更多社工了解如何善用AI工具，在不犧牲專業與倫理的前提下，提升紀錄品質與工作效能，讓社工能將更多心力回到陪伴、理解與支持案主的核心工作，進一步提升助人工作的尊嚴與社會價值。

活動現場亦安排實作展示，邀請參與者以自行準備的訪視逐字稿實際操作系統；多位社工回饋分享，系統操作直覺，只需準備訪視錄音或自行口述的音檔，即可在數分鐘內完成逐字稿轉錄，並依個案需求生成具專業結構的紀錄與處遇計畫初稿，但是相關內容仍需由社工進行確認，確保社工專業的品質。