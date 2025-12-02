AI神仙打架別怕！含輝又含谷最安心 9擋海外ETF投資人新選擇

【記者呂承哲／台北報導】 Gemini 3 橫空出世後，Google 市場聲量持續攀升。近日更傳出 Google 與 Meta 洽談，可能向後者資料中心供應自家 TPU AI 晶片，挑戰輝達霸主地位的企圖再度引發關注。科技巨頭「神仙打架」態勢明顯，但法人指出，投資人不必在輝達與 Google 之間二選一，因為市場上已有「同時含輝、含谷」的海外 ETF 可一次掌握兩大趨勢。

目前市面上含輝 ETF 共 29 檔、含谷 ETF 有 22 檔，而同時在兩者持股中都占高比重的海外 ETF 合計 9 檔，包括：凱基全球菁英55（00926）、富邦 NASDAQ（00662）、中信 NASDAQ（009800）、復華 S&P500 成長（00924）、統一 FANG+（00757）、保德信全球藍籌（009810）、統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813）及富邦元宇宙（00903）。這 9 檔海外 ETF 近一週全數繳出正報酬，其中以凱基全球菁英55（00926）最為亮眼，含息報酬率達 3.44%。

法人分析，儘管 11 月以來美國科技股因估值因素一度承壓，但在輝達強勢財報、Gemini 3 口碑不俗的推動下，美股行情已有回溫跡象。AI 長線主趨勢不變，與其押注單一科技巨頭，不如透過一檔能打包多檔強勢趨勢股的 ETF，更有助分散風險與提升勝率。

凱基全球菁英55（00926）研究團隊指出，科技巨頭動作頻繁，意在降低市場對 AI 泡沫化的疑慮；同時，美國聯準會 12 月降息機率升溫，股債市氣氛逐步回穩，加上 AI 基本面仍具支撐，科技龍頭仍是投資人長線布局的核心焦點。相較於受到個股競合牽動，不如透過跨產業、跨區域的全球型 ETF 掌握產業輪動，再搭配強弱勢動能調整策略，追求更具競爭力的成長紅利。

