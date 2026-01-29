AI神助攻！ 素養教育協會培力師生打造「有痕跡的思考歷程」

台灣素養教育協會首場分區學校共好交流營在台北舉行。





從「教育松」進化深度「區域聯盟」交流，AI幫偏鄉教師出考題、批作業

台灣素養教育協會致力於推廣兒少素養學習服務，連續舉辦五年「教育松」匯集全台偏校教師齊聚一堂研習兒少素養學習後，2026年進化為更深度的「區域聯盟」交流，更側重適地性、鄰近學校交流及教師增能，預計每季舉辦分區學校共好交流營，讓鄰近學校的偏鄉教師得以更好的互動共學。首場於1/28順利完成。本次研習聚焦如何透過班級經營與數位課程設計，將AI教學應用與閱讀素養、思考力相結合，協助教師打造一個讓學生主動學習、樂於表達的素養學習文化。

廣告 廣告

首場分區學校共好交流營在台北舉行，有來自新北市柑園國中，桃園市永安實中、樹林國小，宜蘭縣大同國小、碧候國小、彰化縣埤頭國中、大園國小，金門縣金寧國小、金湖國小、中正國小、上岐國小以及首次參與的金門縣金鼎國小。後續將在台中、高雄、台東舉辦共四場交流營。

告別抄寫與背誦：讓思考「留下痕跡」

本次研習特別強調素養教育願景：「不只是教師單向輸入，而是讓兒少留下有痕跡的思考歷程，帶走解決問題的能力！」

素養教育協會表示，所謂「有痕跡的思考」，是指學生在閱讀理解時，能透過提問、摘要或留下數位足跡，展現其理解的過程；並透過邏輯組織與觀點論述，實踐思辨練習。這對於資源相對匱乏的偏鄉學生尤為重要，因為「思考力」將是他們翻轉未來、適應AI時代的最強裝備。

AI 教學應用：偏鄉教師的強力助教

偏鄉學校同班學生程度落差大、對於不同類型文本理解程度不一，需要透過差異化教學引導學生與生活連結。在本次研習中，AI教學應用成為一大亮點。來自PaGamO的黃靖純講師展示了如何結合AI工具，為不同程度的偏鄉學生進行「差異化教學」：

．思辨引導學習：結合 ORID 焦點討論法架構設計思辨題目，教師能循序漸進地引導學生深化思考，並學習從他人的感受與行動中，梳理並表達個人觀點。

．激發學習動機：利用AI產生與課文相關的趣味性話題，引發學生的好奇心。

．AI輔助批閱：透過AI針對「立意取材、內容論述、組織結構、語文表達」四大面向進行及時批改與回饋，讓老師能騰出時間，專注於引導學生進行深層思辨。

本次研習期望透過AI減輕老師日常備課負擔，協助老師精準下指令，以AI 工具生成具備適地性和符合學生程度差異的題目；結合文章實作，加深學生對於文本理解及興趣；以及建立班級獎勵制度，提升學生學習耐心及興趣；再輔以AI批改功能，降低教師負擔，達到事半功倍成效。

AI教學應用為此次研習一大亮點。

班級文化重塑：讓偏鄉兒少勇於表達

本次研習特別強調班級經營的重要性，邀請來自桃園市樹林國小的王渝禎老師分享自身教學經驗，讓學生知道「說錯了也沒關係」，營造鼓勵表達的班級文化。當學生感受到自己的觀點被重視，閱讀素養的養成會漸漸轉譯成強大的表達能量。

透過「思辨表達」的教學體驗，老師們親自模擬學生的角色，從閱讀、拆解邏輯到最後的對話辯論。這種「從體驗到帶課」的模式，讓老師能感同身受學生在思考時可能遇到的瓶頸，進而優化教學設計。

讓每一位偏鄉孩子都能在AI世代裡成為具有思考力的數位公民

素養教育協會致謝王雲五基金會、精誠資訊、鈺祥企業、順發電腦、宏遠證券共同響應支持。透過企業、NGO、學校三方合作，素養教育協會將持續推動偏鄉師長交流，讓更多「有痕跡的思考歷程」在全台各地的教室裡發生，讓每一位偏鄉孩子都能在AI世代裡成為具有思考力的數位公民，也讓企業ESG資源可以更有效落地支持偏鄉素養教育發展，實踐企業社會責任。



更多新聞推薦

● 移工涉詐逐年倍增 蘇俊賓：人頭帳戶占9成