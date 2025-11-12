AI科技公司開出數百萬年薪，狂搶這3種人才：全都跟行銷有關
什麼工作，可以不用會寫程式，也能進OpenAI？其實，有3種關鍵技能可以讓你成為AI公司瘋搶的人才，而且這些「非工程師職位」幾乎每家AI新創都在徵！
根據《富比世》（Forbes）最新職缺分析，AI新創、OpenAI、Anthropic這類公司，都在積極網羅3種「非寫程式類」的關鍵人才，甚至開出高達20萬美元年薪徵才。
這3種技能分別是：
1、產品行銷（Product Marketing）
AI公司最常開出的職缺之一，就是產品行銷人才。每一款成功的AI產品背後，都有一位懂市場、懂用戶的產品行銷經理。
有了突破性的技術，如果沒人知道、沒人用，也只是空談。這就是為什麼從OpenAI到Anthropic，都積極招募行銷專才，負責訂定上市（go-to-market）策略，並讓工程、業務、設計團隊互相協作，打造能直擊用戶痛點的產品行銷策略。Anthropic網站上最近就一共發布了10個與產品行銷相關的職缺。
正招募的產品行銷職缺如下：
Anthropic：Claude程式碼產品行銷經理，年薪約20至25萬美元
Anthropic：客戶行銷經理，年薪約25.5萬美元
OpenAI：ChatGPT消費者產品行銷經理，年薪約24.5至31.5 萬美元（另含股權獎勵）
2、內容行銷與寫作（Content Writing）
內容行銷已成為近十年的主戰場，AI新創也靠內容行銷打天下。
無論是技術部落格、白皮書、媒體報導，還是社群貼文，都需要懂技術又能將複雜技術轉化為淺白內容、會說故事的人才。這些內容都會是「教育市場」的重要武器。
報導指出，超過85%的企業都在增加內容行銷預算，因為消費者越來越習慣透過Google搜尋引擎和社群平台爬文找相關評價。而對AI新創來說，透過高品質SEO內容、解釋型文章與部落格，建立專業形象、強化搜尋排名，以及建立品牌信任感的說故事能力，都是關鍵競爭力。
現正招募的內容寫作職缺：
Anthropic：科學人工智慧編輯，年薪20萬至25.5萬美元。
Anthropic：編輯、經濟與政策主管，年薪25.5萬美元至32萬美元。
3、業務開發與銷售（BDM / Sales）
工程師負責打造產品，而業務開發經理（BDM）、客戶經理和業務（Sales），則負責讓產品真正「進入市場」。
要讓企業採用AI工具，就需要懂得談判、經營客戶關係的BDM和業務。根據國外招聘平台Jobright的分析，AI新創中最搶手的兩種職位，就是機器學習工程師與業務人元。
現正招募的業務拓展經理職位：
OpenAI：大型企業客戶總監（薪資未公開）
Anthropic：公司業務拓展代表，年薪11.6萬美元到13.1萬美元
想轉進AI領域？先做這三件事
好消息是，這些技能，都不需要你重新念個電機學位。從今天開始，你可以這樣做：
每天花30分鐘玩AI工具：熟悉ChatGPT、Claude、Midjourney，試著用它們解決你工作中實際碰到的問題，而不只限於跟AI聊天。
關注一家AI新創：深入研究它的商業模式、產品設計、目標客群。問問自己，如果換作是我會怎麼做？
找一個真實專案練習：可以是幫朋友的小公司優化流程，也可以是自己的副業專案。重點是，真正拿AI來解決問題。
建立你的AI作品集：記錄你用AI完成的專案，詳列你的思考過程和成果。這比任何證書都有說服力。
加入AI社群：無論線上線下，跟其他AI工具實踐者交換使用心得，是最快的學習方式。
誰說進AI圈一定要當工程師？這些新創公司真正缺的，是能把技術講得讓人聽懂、把產品推到市場上、把機會變成生意的人。
核稿編輯：林易萱
其他人也在看
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 21 小時前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 1 天前
同期新高！前九月近7成人領不到平均月薪
主計總處10日公布薪資統計指出，由於半導體業景氣熱絡，推升1～9月平均月薪，以致同期間領不到平均月薪的人數占比升至69.77％，創歷年同期最高。另受美國對等關稅、全球產能過剩衝擊，部分傳統產業受僱人數已較去年同期下滑。工商時報 ・ 1 天前
兩樣情！海外吹裁員風 台灣AI職缺7個月翻倍成長
根據外媒報導，近來美國企業出現一波「瘦身潮」，包括巨頭Amazon（亞馬遜）、目標百貨（Target）相繼大規模裁員，恐與許多企業開始重視AI發展，將資源轉投入人工智慧（AI）領域有關。在國內方面，根據人力銀行調查顯示，企業對AI人才求才若渴職缺已達3萬1千多筆，短短七個月內需求急速倍增。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
你也有加薪嗎？實質總薪資創七年新高 近七成勞工低於平均
行政院主計總處今（10）日公布今年9月最新薪資統計，總計今年前9月每人每月經常性薪資平均為4萬8110元，年增3%，創25年來同期最高；累計今年前9月每人每月實質總薪資年增1.87%，創下近七年同期新高；電子零組件製造業加班時數再創39年紀錄，薪資結構仍呈現明顯兩極化。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台電再釋出700職缺！錄取訓練起薪就達3萬7、12/24簡章公布
2026年台電招考來了！台電明年再招募700餘名新力軍，包含第一線如配電、輸電、變電、電機等共14類別專業人力。錄取者於訓練期間起薪約3.7萬元，電力技術人員如符合規定，於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者更可突破4萬元。簡章預定12月24日上網公布，明年5月10日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
低薪資與高房價，正在逼走年輕人！《金融時報》：中產階級集體幻滅，讓英國的人才與資本雙重出逃
英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）這個月準備提出預算案，預計會將最低時薪微幅調高4%（上調至12.70英鎊），若用每週40小時的工時來計算，也就意味著英國勞工的最低年薪將從2萬5376英鎊提高到2萬6416英鎊。這個數字要是折合成新台幣將會超過107萬，對台灣人來說或許非常不錯，但是對許多英國人來說，他們對國內的經濟狀況顯然不滿意——35......風傳媒 ・ 1 天前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
才完工10個月！中國四川紅旗橋驚傳垮塌
[NOWnews今日新聞]中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日傳出坍塌事故，連接山體邊坡的橋墩與橋頭路面發生斷裂，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。該大橋今年1月中旬才合龍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前