AI科技創富！亞太科技億萬富豪財富年增23.8%至3兆美元 瑞銀:偏好投資三題材

瑞銀出具最新《瑞銀億萬富豪報告》，科技創富帶動亞太億萬富豪崛起，這群富豪的財富年增23.8%至3兆美元，亞太區億萬富豪人數上升5.6%至1,036人，其中79%為白手興家，新增了61位白手興家的億萬富豪。61% 的亞太區億萬富豪計劃增加對沖基金、已發展市場股票（50%）以及黃金(48%）投資。

全球196位新晉白手興家的億萬富豪為全球財富新增了3,865億美元，是瑞銀發布報告以來，白手興家的億萬富豪年度增幅第二高。亞太區億萬富豪人數上升5.6%至1,036人，其中79%為白手興家，反映區內創業活力蓬勃。亞太區亦新增了61位白手興家的億萬富豪。

從產業角度來看，科技界億萬富豪的財富增長23.8%至3兆美元，與消費及零售業並列為全球行業之首。隨著「深度求索（DeepSeek）」於2025年年初發布大型語言模型及市場對「中國製造」科技發展重燃興趣之後，大中華區的科技業億萬富豪亦強勢回歸，其財富增長呈上升趨勢。

同時，歐洲奢侈品行業的發展勢頭被中國品牌取代，引致消費及零售業增長放緩至5.3%。儘管如此，該行業仍匯聚全球最多億萬富豪財富，總額達3.1萬億美元。

《瑞銀億萬富豪報告》指出，2025年億萬富豪的人數增加8.8%至2,919人，總財富創下新高達15.8兆美元，增幅為13%。亞太區於2025年迎來顯著回升，億萬富豪人數從981人增至1,036人，增幅居全球之首。

亞太區億萬富豪中，高達79%為白手興家，領先所有地區。該地區的億萬富豪總財富增長11.1%至4.2萬億美元。整體而言，中國內地仍在亞太區佔據領先地位，新增財富3,214億美元至1.8兆美元。中國新增70位億萬富豪，現時共有470人，僅次於美國的924人。

瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀財富管理亞太區聯席主管盧彩雲表示，亞太區的億萬富豪正在重塑全球財富格局, 該地區的億萬富豪總財富增長至4.2萬億美元，涵蓋1,036位億萬富豪。短短一年內，有信心以大中華區作為首選投資地區的受訪者人數增長兩倍，近半數預料大中華區在未來五年內將躋身為最具吸引力的地區之列，突顯該地區在塑造未來財富方面所發揮的關鍵作用。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管楊靜怡指出，未來15年，南亞和東亞的下一代料將繼承7,640億美元，而大中華區的下一代將繼承4,070億美元，其中印度將引領亞洲最大規模的財富轉移。年輕一代億萬富豪的視野日益放眼全球，且財富流動性極高。亞太區的增長步伐亦持續領先全球各地，擁有最多的新晉億萬富豪，億萬富豪財富增長達11%。

在亞太區，南亞及東亞的繼承者料將在未來15年內繼承7,646億美元，其中大中華區的繼承者預計將繼承4,070億美元。

亞太區億萬富豪認為，區內年輕一代更重視科技發展（81%）、生活方式及國際流動性（68%）。他們亦認為，對年輕一代而言，科技及人工智能（90%）為最迫切的全球社會挑戰，其次是氣候變化（52%）以及貧窮和不平等（34%）。

在投資布局方面，61% 的亞太區億萬富豪計劃增加對沖基金、已發展市場股票（50%）及黃金／貴金屬（48%）的投資。他們對新興市場股票及私募股權（直接投資及基金／組合型基金）亦表現濃厚的興趣。他們對來年最感憂慮的是關稅（75%）、重大地緣政治衝突（72%）及政策不確定性（69%）。

