AI科技加持 Canon推imageFORCE智慧複合機：會思考、會預測、會守護

記者李鴻典／台北報導

企業面對混合辦公成形、資安威脅升高，以及效率與永續並進的挑戰，辦公設備的角色也正迎來關鍵轉變。Canon近日宣布在台推出全新商用imageFORCE智慧複合機系列，共7款新機，包括4款適合中大型企業C5100彩色系列（imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140）以及3款6100黑白高速系列（imageFORCE 6170/6160/6155）。

Canon推出全新商用imageFORCE智慧複合機系列。

Canon說明，imageFORCE系列智慧複合機以AI技術為核心，產品線涵蓋C5100彩色系列與6100黑白高速系列，鎖定中大型企業、政府機構及高印量應用場域，從設備穩定度到整體營運韌性，全面升級企業辦公生產力。台灣佳能資訊股份有限公司總裁胡大剛表示，imageFORCE系列智慧複合機全面整合智慧維護、資安防護、雲端連結與永續設計，讓複合機不再只是輸出設備，而是『會思考、會預測、會守護』的新世代智慧辦公夥伴。

廣告 廣告

Canon表示，在混合辦公與跨場域協作成為常態的今日，順暢的工作流程已成為企業提升效率與員工體驗的關鍵。imageFORCE系列內建完整雲端整合能力，支援Google Drive、Dropbox、OneDrive等主流雲端平台，並可串接Microsoft Teams、SharePoint Online等企業協作工具，讓文件流通不再受限於場域。

透過Cloud Connector、uniFLOW Online與Therefore Online，imageFORCE串聯雲端掃描、列印與文件管理流程，協助企業即時存取與分享資料，減少重複列印與人工傳遞所造成的資源浪費，不僅提升整體工作效率，也讓「高效」成為實踐永續辦公的重要一環。

此外，透過節能列印技術與低耗材設計，imageFORCE在節電模式下能有效降低能源消耗，整體用電量較上一代機種最高可節省達35%。搭配ESG儀表板與環境績效監控工具，企業可即時掌握列印行為、能源使用與節能成果，讓每一次輸出都成為可被量化、可持續改善的低碳辦公行動。

Canon ESG儀表板透過AI分析輔助決策，協助企業以數據為本，穩健落實ESG管理目標。

更多三立新聞網報導

跟周星馳電影同名！九把刀揭心境、曝隱藏方案：功夫之不是那個功夫

網稱「若有代理孕母，老婆還會活著」 作家：是因為你

加油可等等！台灣中油：明日起汽、柴油價格各調降0.2元

暖暖包用完怎麼丟？全台唯一1縣市「要回收」神級用途曝光

