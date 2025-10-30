AI科技助攻 三峽警即時查獲偽牌車犯嫌
記者黃秋儒／新北報導
新北市警察局三峽分局於昨（29）日上午10時53分，成功運用AI巡防辨識系統查獲一起行使偽造特種文書案件，展現科技執法的高效成果。
三峽警分局指出，昨日上午10時43分，三峽派出所員警執行巡邏勤務，行經三峽區忠孝街時啟用AI巡防辨識系統，系統即時偵測一輛黑色自小客車車牌異常，並跳出警示通知，員警立即上前攔查，駕駛張姓男子(92年次)現身表示該車為其所有，並由其停放於現場，經員警查證後，確認該車懸掛之車牌為偽造，遂依法告知其相關權益並予以逮捕，後續將全案移送新北檢察署偵辦。
三峽警分局提到，依據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款規定，張嫌因懸掛偽造車牌及於牌照吊扣期間仍駕駛車輛，分別面臨新臺幣3,600元至36,000元罰鍰，並由三峽派出所員警開立兩張告發單，兩張告發單罰緩金額高達新臺幣7,200元至7,2000元，並當場移置保管，查扣該車輛。
三峽分局三峽派出所副所長江政哲。（三峽警分局提供）
三峽警分局長許再周表示，AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準，大幅提升巡邏效率與犯罪偵防能力，未來將持續強化科技執法，打造更安全的生活環境。
其他人也在看
矯正署邀請財經人士進行人權演講 陳建宏：幫一個受刑人也救了一個家庭
陳建宏認為，獄政管理與監所人權，因受刑人在社會觀感上比較不討喜，相較於其他議題，較為缺乏友善地關注，在爭取資源與人員充實上，阻力也較大，只是受刑人若無法在服刑期間獲得有效的矯正，服刑期滿又繼續犯罪，等同國家人民徒耗時間與預算，卻換得一個沒有減少罪犯的結果...CTWANT ・ 17 小時前
邁萪科技卡位AI伺服器散熱新世代 越南廠明年推升產能看增20%
AI伺服器建置持續擴增，散熱模組廠邁萪科技已與英特爾合作推進超流體，展望後市，明年營運成長方向不變，CSP 新晶片投入下，AI將擴展持續，液冷比重也將從10%推升，伺服器已占今年營收達60%，新廠建置主要是因應客戶供應鏈移轉的需求，未來越南廠明年投產增加產能約20%。太報 ・ 1 天前
從新手到投資達人 INFINOX 專家教你看懂股票市場脈動
在金融世界中，股票是最廣為人知的投資工具之一，無論你是初學者還是有經驗的投資人，了解股票市場的運作都是理財過程中不可或缺的一步。INFINOX專家指出，掌握股票的概念與交易方式，有助於投資人更靈活地應對市場變化，尤其身處全球經濟動盪的時期，更加重要。購買股票可從公司的成長與獲利中受益股票代表著一家公司的所有權份額，當你購買某家公司的股票時，你成為該公司的股東，當股價上升或公司發放股息時，投資人就能獲得回報。全球主要的股票市場，如紐約證券交易所（NYSE）與納斯達克（NASDAQ），每日都有數以億計的交易發生。這些市場反映的不僅是企業的表現，也體現了整體經濟的健康狀況。CFD提供靈活性與槓桿機制除了直接購買股票外，投資人還可以透過股票差價合約參與市場。CFD（差價合約）是一種衍生性金融工具，讓交易者可以根據股票價格的上漲或下跌進行投機，而不需要實際持有股票。INFINOX分析師解釋，差價合約的最大優勢在於靈活性與槓桿機制。投資人能以較小的資金參與大額交易，並且可在市場上漲或下跌時都有機會獲利。不過，需要注意的是，槓桿同時也放大了風險，因此交易者應該謹慎操作並妥善管理倉位。科技、能源與綠色台灣好新聞 ・ 22 小時前
吳建志9點爬梳光復鄉災情政治脈絡 轟民進黨操弄認知作戰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 馬太鞍堰塞湖發生至今已逾35日，花蓮縣議員吳建志今（30）日以事件發生的時間序提，出民進黨政府應變災害方式，並痛批其刻意以媒體側翼護航，發動認知作戰，致使輿論對花蓮縣政府不利，影響救災；再者，他也舉多項實例，如行政院長卓榮泰扭頭走人，中央救災失職，並指民進黨鋪天蓋地操作認知作戰，足見民進黨為了政治毫無同理心，也完全不...匯流新聞網 ・ 16 小時前
當故事遇見資本：臺北的影響力投資進行式！
近年來對文創領域的投資案逐年增加，但資本對文創的投資仍有許多遲疑因素，如回收期長、計畫變數多等，因此，政府的角色不只是推手，更可以是領投人與共投者。同時，臺北市長蔣萬安也認為應把文化內容帶入城市發展，驅動城市的創新與產業活力，並在制度、資源上給予協助，在國際上許多亮眼的案例逐漸發揮影響力，以及永續考量下商業回報衡量多元性的當下，文創產業有了更進一步的可能。警政時報 ・ 18 小時前
科技警政新里程 三峽分局AI巡防系統偵破偽牌案件
AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準警政時報 ・ 17 小時前
DNA牽起最後一線希望 河岸無名屍身分確認 新北警助家屬尋親
記者黃秋儒／新北報導 一名27歲患有精神障礙的楊姓男子於去（113）年1月初，在入住…中華日報 ・ 1 天前
AI巡防辨識系統示警 科技助攻警查獲偽牌車犯嫌
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市三峽警分局員警，昨（29）日上午10時53分左右，成功運用AI巡防辨識系統，查獲一起行使偽造特種文書案件，逮獲22歲張姓男駕駛，展現科技執法的高效成果。三峽警分局表示，員警查證後，確認轎車懸掛的車牌為偽造車牌，依法告知張男相關權益並逮捕，全案訊後移送新北地方檢察署偵辦。 警方表示，昨日上午10時53分左右，轄區...匯流新聞網 ・ 17 小時前
Fed降息1碼！美股漲跌互見 輝達市值破5兆美元、台積電ADR逾1％
[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數29日收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點，標普500指數平盤作收，那斯達克指數和費城半導體指數在科技股領漲下分別上漲0.55%、1.85%。 綜合媒體報導，聯準會週三29日今年第二次降息1碼，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。鮑爾對此則是淡化12月降息可能性，他提到聯準會12月降息尚未成為定局，目前聯準會內部看法分歧明顯。投資人將注意力集中在美中談判的進展上，美國總統川普（Donald Trump）將於30日和中國國家主席習近平在韓國會面。 美股29日收盤，道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅為0.16%，收在47632.00點。標準普爾500指數下跌0.3點，收在6890.59點。以科技股為主的那斯達克指數上揚130.98點，漲幅為0.55%，收在23958.47點。費城半導體指數揚升133.22點，漲幅為1.85%，收在7327.93點。 焦點個股方面，輝達收盤上漲2.99%，都在每股207新頭殼 ・ 1 天前
影/中打瓦解詐團！贓款藏交通錐「死轉手」 26人財損111萬
刑事警察局中部打擊犯罪中心，成功瓦解一起以通緝犯為首的詐欺水房集團。該集團與境外假投資詐欺機房勾結，利用「死轉手」洗錢手法及虛擬貨幣交易，隱蔽洗錢流程，涉案金額達新台幣111萬餘元，共有26名受害者。中天新聞網 ・ 20 小時前
玉山金重訊時機點惹議 金管會：證交所1週查核說明
（中央社記者蘇思云台北30日電）市場傳聞玉山金出手併購三商壽，不過多位立委質疑玉山金對外公告重訊的時機點。金管會表示，是否需要發布重大訊息，是由上市公司依規定判斷，會請證交所查明後對外說明，依程序證交所約需1週時間調查。中央社 ・ 22 小時前
民進黨正國會接力發文挺林岱樺 律師轟「要花光陳其邁陰德值嗎？」
民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，外交部長林佳龍昨日（10/29）晚間發文力挺同屬民進黨正國會系統的高雄市立委林岱樺，並稱讚林岱樺「有為有守，不貪不取」，迅速引發輿論炸鍋，律師林智群也在臉書發文痛批，林岱樺涉嫌詐領助理費被起訴，還和宗教人士過從甚密，光這兩點台派就不可能支持她，「你們是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，想幫忙花光嗎？」太報 ・ 22 小時前
男星接連翻車！小鐘「置身事外熱舞」被誇唯一清流
近日接連來有不少男星捲入負面風波，形象良好的修杰楷、坤達、書偉等人涉閃兵，王子更被粿粿老公范姜彥豐控介入婚姻，這幾天網友吃瓜吃不停，小鐘的熱舞影片卻殺出血路成為Threads上流量王，網友紛紛直呼：「清流就是出頭多！」小鐘出道多年來鮮少爆出緋聞，也沒有什麼負面爭議出現，每年只要有男星人設崩壞，就會有自由時報 ・ 22 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前