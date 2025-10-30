AI科技助攻 三峽警即時查獲偽牌車犯嫌

（三峽警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市警察局三峽分局於昨（29）日上午10時53分，成功運用AI巡防辨識系統查獲一起行使偽造特種文書案件，展現科技執法的高效成果。

（三峽警分局提供）

三峽警分局指出，昨日上午10時43分，三峽派出所員警執行巡邏勤務，行經三峽區忠孝街時啟用AI巡防辨識系統，系統即時偵測一輛黑色自小客車車牌異常，並跳出警示通知，員警立即上前攔查，駕駛張姓男子(92年次)現身表示該車為其所有，並由其停放於現場，經員警查證後，確認該車懸掛之車牌為偽造，遂依法告知其相關權益並予以逮捕，後續將全案移送新北檢察署偵辦。

（三峽警分局提供）

三峽警分局提到，依據《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第3款及第6款規定，張嫌因懸掛偽造車牌及於牌照吊扣期間仍駕駛車輛，分別面臨新臺幣3,600元至36,000元罰鍰，並由三峽派出所員警開立兩張告發單，兩張告發單罰緩金額高達新臺幣7,200元至7,2000元，並當場移置保管，查扣該車輛。

三峽分局三峽派出所副所長江政哲。（三峽警分局提供）

三峽警分局長許再周表示，AI巡防辨識系統如同「神眼」般精準，大幅提升巡邏效率與犯罪偵防能力，未來將持續強化科技執法，打造更安全的生活環境。