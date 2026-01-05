AI科技巨頭＋護國神山一次掌握！大華銀009815正式開募 前十大權重揭曉

台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀 Magnificent 7 Plus 美國大型科技ETF基金 （簡稱大華美國 MAG7+）（009815）」於今（5）日正式啟動募集。 示意圖

[Newtalk新聞] 掌握全球 AI 科技巨擘成長，又有ETF新兵加入了。台灣首檔聚焦七大科技巨頭的全球科技股ETF「大華銀 Magnificent 7 Plus 美國大型科技ETF基金 （簡稱大華美國 MAG7 ）（009815）」於今（5）日正式啟動募集。

009815不僅重倉鎖定科技七巨頭，更將選股範圍擴大至美股 ADR，納入台積電 ADR（TSM）等非美國企業為成分股，是罕見能同時布局於美國科技七巨頭和台灣「護國神山」的科技股ETF。該ETF每股發行價格僅 10 元，代表投資人只要一萬元，就能輕鬆打造 AI 夢幻投資組合。

隨著 AI 發展進入高度軍備競賽，009815 投資鎖定全球科技最具主導力的龍頭企業，以輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）、谷歌（GOOGL）及特斯拉（TSLA）等七大科技巨頭為核心，並配置 7 成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，完整掌握 AI 科技成長主軸。

更特別的是，與多數選股範圍僅限於單一交易所的科技股ETF不同，009815 追蹤「彭博 TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數」，該指數設計為打破單一交易所框架、選股範圍更廣，包括美國紐約交易所與那斯達克交易所的普通股與 ADR，並於每年三月、九月調整成分股。

這意味著，除了科技七巨頭外，009815 更納入更多頂尖科技公司，包括荷蘭半導體設備巨擘艾斯摩爾（ASML）及台積電 ADR（TSM）皆為成分股，使這檔ETF成了少數能同時串聯「美國科技創新」＋「台灣半導體龍頭」的科技股 ETF。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，AI 競賽進入白熱化階段，除了比技術，更比資本實力，無論是技術研發、基礎建設或是跨域布局，動輒都是超過千億美元的資本支出。唯有兼具資本與技術實力的科技巨頭，及擁有世界級研發能力的技術領導者，才能在這場高門檻的 AI 全球賽局中持續突圍。

009815 一次網羅包含科技七巨頭在內的 30 檔全球頂尖科企業，IPO 發行價 10 元，投資人只要一萬元就能參加，由全球最強資本與技術共同推升的長線成長紅利。

（009815）「大華美國 MAG7 」追蹤指數前10大持股

前十大持股／公司簡介／配置權重

輝達（全球 AI 晶片領導者）：16.15%

蘋果（全球領先行動裝置商）：13.45%

微軟（全球領先電腦軟體商）：13.09%

Alphabet（市佔最高搜尋引擎公司）：10.02%

亞馬遜（電商與雲端領導廠商）：7.96%

博通（美國通訊晶片大廠）：6.22%

Meta（全球網路社群龍頭）：4.89%

特斯拉（全球電動車大廠）：4.46%

台積電（全球晶圓代工龍頭）：4.06%

Netflix（網路串流媒體龍頭）：1.72%

資料來源：Bloomberg；大華銀投信整理／資料日期：2025/10/31

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

