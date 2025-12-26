AI科技幫忙找家 新北動保處透過影像讓毛寶貝被看見

cnews204251226a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市動保處，今（26）天在毛寶貝教育園區，舉辦「毛寶貝攝影沙龍聯展」。而新北市農業局長諶錫輝、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏、農業部動物保護司副司長陳中興、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、金汪汪流浪動物家園創辦人黃美雪及藝人王樂妍、陳謙文等，也都在現場示範AI寵物認養媒合系統操作，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台，以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。

動保處表示，為提升毛寶貝認養率，新北市政府攜手數位發展部數位產業署，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾，可以快速篩選、精準媒合心中理想的毛寶貝。凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，以實質鼓勵陪伴毛寶貝展開新生活，讓更多寶貝順利找到溫暖幸福的歸宿。

動保處表示，為讓民眾快速找到心中理想的毛寶貝，耗時2年多時間，請三牲工作室團隊，幫8所動物之家700多隻狗狗，拍攝千張沙龍照。初期的將近300隻狗沙龍照及近200部影片，更交由數位產業署團隊資策會，以AI分析出犬隻性格。

藝人王樂妍、陳謙文等，今天也在現場指導民眾，如何登入AI寵物認養媒合系統，填寫線上自評問卷，讓系統了解使用者的生活型態，是偏好戶外活動或居家、對心目中毛寶貝的期望等。接著便可以選擇偏好的毛色、體型及性別，開始進行配對。系統將以AI推薦契合使用者個性與條件的毛寶貝，包含匹配度高的、有優惠方案的、系統自行推薦的動物等。

動保處指出，點入推薦動物後，可瀏覽動物個性介紹、AI為毛寶貝進行的特質分析、收容地點、認養優惠等基本資訊，還可以觀看動物影片。另外，系統還有醫療地圖搜尋功能，使用者可以搜尋附近動物醫院，以及認養流程、飼主責任說明，包含養寵物所需準備及花費等。

數位發展部數位產業署副署長陳慧敏表示，AI寵物認養媒合系統，將大幅提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率，透過AI分析犬隻性格與特質，並結合使用者生活型態與喜好，系統能提供更精準的媒合建議，讓每隻毛寶貝都能找到最合適的家。陳慧敏也強調，未來將持續優化系統功能，並擴大數據資料，讓更多動物之家及毛寶貝受惠，打造更智慧、友善的認養環境。

農業局長諶錫輝表示，希望每一次認養，都是適合彼此、可以長久陪伴的選擇。傳統認養都是靠「第一眼感覺」，現在升級為AI 協助媒合，降低衝動認養與退養風險，對民眾好、對動物更好。另外只要經由系統媒合成功，都可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等，非常實用居家寵物用品。

