AI科技股強彈 那指大漲301點 道瓊上漲183點

當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10