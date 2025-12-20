自立晚報

AI科技股強彈 那指大漲301點 道瓊上漲183點

(台北訊)美股今天收紅，人工智慧（AI）概念股強勢反彈，連續第二個交易日推升以科技股為主的那斯達克指數。道瓊工業指數終場上漲183.04點，或0.38%，收在48134.89點。標準普爾500指數上漲59.74點，或0.88%，收在6834.50點。那斯達克指數上漲301.26點，或1.31%，收在23307.62點。
費城半導體指數上漲204.235點，或2.98%，收在7067.863點。

台股多頭將再續攻高，空頭年關難過!

