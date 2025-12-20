AI科技股強彈 那指大漲301點 道瓊上漲183點

其他人也在看
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 1 天前 ・ 8
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 53
甲骨文光通訊供應商「這檔」7連黑淪弱勢股王 股民反呼：現在價格區間是買點
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日勁揚227.82點，收在27,696.35點，漲幅0.83%，盤面上有4檔弱勢股。光通訊廠聯鈞（3450）挾帶雷射二極...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
843張中籤現賺6.2萬！台積電夥伴轉上櫃今申購最終日 第三季獲利季增300%超亮眼
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導致力於開發設計化學品供應設備的矽科宏晟，將從興櫃轉上櫃，上櫃前現金增資發行新股，10%由員工認購，其餘同時以競價拍賣及...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
2025年ETF大贏家1／不是台股也不是美股 這檔ETF狂飆89%投資人賺爆
2025進入倒數，今年來全球股市大洗三溫暖，歷經4月關稅股災慘跌，之後一路過關斬將、收復失土，不少市場更創下歷史新高紀錄，除台股、美股外，包括日本、韓國、德國、印度等股市，也繳出亮麗成績。就國內掛牌上市股票型ETF來看，2025究竟誰是獲利大贏家？鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 1
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
美光財報引爆行情！華邦電成交額噴246億超越台積電 BBU族群2檔也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（19）日開盤上漲217.21點開至27,685.74點，最高一度高漲401.25點至27,869.78點，截至上午11時40分暫報27,80...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 1 天前 ・ 7
台股收盤漲227點終結連4黑 台積電平盤作收！華邦電成交量直逼50萬張
美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。太報 ・ 1 天前 ・ 4
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
00919填息後人氣不墜！滾10萬張大量登ETF第二大
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息（00919）第11次除息填息後，熱度不墜，截至收盤，爆出10.9萬張成交量，超越昨日的8.3萬張，登台股ETF第二大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
喬鼎超兇再拉漲停！塑膠、玻璃領漲「南亞勁揚6%」 統新、光聖攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周四全面收紅，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上揚1.87%，台積電ADR也大漲2.79%，帶動台股今（19）日開盤上漲217.2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美光財報激勵華邦電逆勢上揚！十銓卻跌破半根 均遭入列12檔注意股
[FTNN新聞網]財經中心／台北報導台股昨（18）日收盤下跌56.64點，收在27468.53點，跌幅0.21%，而雖然記憶體股昨為漲跌互現，不過受惠於記憶體大廠美光的2026...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美股四大指數全面上漲 輝達勁揚3.93%、台積電ADR收紅
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導美股週五四大指數開盤時全面開高後，持續走高，終場四大指數全面收紅，其中道瓊指數上漲183.04點，收48134.89點；那斯達克...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
新台幣一周貶逾3角！本月最大 專家：緩步向31.6元靠攏
央行總裁楊金龍昨天以「極端氣候」形容近期匯市波動「幾天內就把雨下完」，但他們會堅守「柳樹理論」，維持穩定，但也不會為了出口商，犧牲其他產業，儘管央行釋出穩匯訊號，新台幣兌美元仍偏弱，今（19）日盤中最低貶至31.55元，貶值3.4分，專家表示，新台幣恐持續偏弱，緩步朝31.6關卡靠攏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3