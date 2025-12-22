AI科技股震盪、生技來接棒？！ 製藥產業將成2026年投資焦點？

【緯來新聞網】在美股科技股因 AI 題材雜音出現高檔震盪之際，生技製藥類股表現相對突出，成為市場關注焦點。《投資聊一SHOT》節目以台灣生技能否接棒科技產業、成為「第二座護國神山」為主題，邀請到漢達生技總經理陳俊良與投資理財生活家朱紀中，從產業與投資角度解析台灣生技製藥產業的發展現況與投資關鍵。

陳俊良在節目中指出，台灣擁有健全的健保體系與高水準醫療人才，醫療品質在全球名列前茅，加上 IT 與 AI 能力強，有助於藥物開發過程中減少冤枉路，是台灣生技產業與國際接軌的重要利基。陳俊良也強調，生技產業屬於高度資本密集產業，研發與取證時間長，投資必須具備耐心。他認為，隨著制度逐步完善及海外人才回流，台灣生技產業仍有機會在未來迎來成長動能。



從投資角度來看，朱紀中表示，生技製藥產業長期被視為高風險、高報酬的產業，若從估值面觀察，美國生技產業整體本益比與大盤相比仍偏低。相較於電子業高度槓桿化，生技藥廠的財務結構相對保守，全球大型藥廠面臨專利到期壓力，反而為中小型製藥公司帶來發展機會。朱紀中也提醒，生技產業中仍有不少公司停留在「講夢」階段，投資時應聚焦於已取得藥證、實際賣藥，且營收與獲利能夠被市場驗證的企業。



節目中也以漢達生技作為案例進行說明，總經理陳俊良指出，漢達生技目前的營運雙引擎為 505(b)(2) 改良型新藥與高技術門檻學名藥，先透過學名藥產品累積穩定現金流，再將資源投入改良型新藥開發，此營運策略，成功帶動公司於 2023 年由虧轉盈，並在今年前三季持續繳出成長的營收與獲利表現。其中，漢達的白血病用藥針對原廠藥物無法與制酸劑併用的臨床限制進行改良，有助提升藥物吸收與治療效果，目前已在美國市場上市，成為公司推動營收成長的重要產品之一。



此外，漢達生技布局的多靶點抗癌新藥 HND-039，11月已完成送件並獲美國 FDA 受理，預期明年7月有機會取得藥證。陳俊良表示，隨著產品線一棒接一棒推進，未來目標是每年能有一新藥獲美國FDA核准，將有助公司營運持續成長。漢達生技(股票代碼6620)於2025年12月23日重新掛牌上櫃，將有助提升市場能見度並擴大股東結構，為國際化布局奠定更強勁的資本後盾。



整體來看，生技產業雖具高風險特性，但在產業結構轉變與資金輪動下，具備實際產品、穩定營收與清楚發展路徑的公司，將更有機會在市場中脫穎而出。隨著台灣生技產業逐步成熟，漢達生技後續產品推進與營運表現，將成為市場持續關注的指標之一。



