AI科技輔助 雲警百日尋回失竊汽機車二手價值近900萬元

員警示範AI巡防系統辨識路旁汽機車車牌及示警。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局今年9月導入AI巡防系統，巡邏車上設置1支手機、2台攝影機，在路上巡邏時可時時辨識路旁汽機車車牌，發現失竊或侵占等異常情況立即示警，警方統計，9月上線至今百日，尋回的失竊汽機車以二手價值估算價值870萬元。

雲林縣警察局今天展示AI巡防系統，警方表示，過去要查詢可疑車輛，員警要在拿著M-police走在路邊一輛一輛輸入車牌查詢，透過AI巡防系統開車在路上巡邏過程，即會掃描路邊停放汽機車車牌，只要發現有失竊、侵占或異常的車號，會立即語音示警。

廣告 廣告

雲縣警察局指出，過去攝影鏡頭要正對車牌才能辨識，有了AI導入不同角度車牌都能準確辨識，1秒大約可辨識8輛車，且準確度很高，目前全縣有50套，6個分局按轄區工作繁重程度配置，明年3月會再增加8套機車用的版本，解決巡邏車不易到達的狹窄巷弄內。

縣警局表示，目前該系統可以快速且即時自動辨識車牌及第一時間示警，未來還導入犯罪情境熱點的示警功能，現在初步有車手提領熱點示警，巡邏車只要開到示警區附近，可以特別留意熱點周邊有沒有可疑的車手，未來也可以導入在地化的情資，例如婦幼熱點、青少年易聚集的熱點等。

除可查獲失竊車，遇有曾拒檢車輛，系統也會協助辦案，也能讓員警在執勤時更安全，例如先前有攔檢拒捕紀錄，自動辨識系統也會示警，確保員警執勤的安全。

雲林縣警察局導入AI巡防系統，在巡邏車上裝置2台攝影機及1支手機，即可即時辨識路旁車輛車牌及示警。(記者黃淑莉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委鄭天財涉收業者供養逾7百萬被起訴 具體求刑10年以上

兒子犯下滔天大錯 張文父母哽咽下跪道歉

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒......吳存金涉貪行徑曝

