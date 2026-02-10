AI空氣盒上線抓空污 鄭朝方搬環境部資源：守護居民呼吸權

竹北市公所所屬3組「AI空氣品質感測器」上線。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（10）日表示，環境部中央資源近期已到位讓竹北市設建「AI空氣品質感測器」完成，希望透過科技監測強化空氣品質管理，以透明數據實質提升地方環境治理量能，守護民眾呼吸權。

環境部長彭啓明（左起）、竹北市長鄭朝方都希望「AI空氣品質感測器」有效抓到地方污染源。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

竹北市近年因高科技產業與人口快速增長，空氣品質問題逐漸浮上檯面。環境部其實曾經對此做過研究，直指竹北市的空污議題問題點有三：首先是2025 年下半年起，竹北東區頻繁出現「幽靈惡臭」，搞得百姓屢屢聞到刺鼻的塑膠、化學味，當時官方初判為工廠不當使用有機溶劑所致，然而異味出現時間多在晚間加上陳情地點分散，這讓實際查緝難度很高，要改善更是難上加難。

廣告 廣告

高樓、農田、工廠林立的新竹縣時常因空污擾了居民安寧。圖僅示意，非指特定場所為污染源。（示意圖／黃耀徵攝）

第二，竹北市重劃區與建案林立，各處營建工地會排放總懸浮微粒（TSP），這已構成令人困擾的汙染源。第三則是竹北周邊工廠低濃度、高毒性的揮發性有機物（VOCs）仍不時產生異味，地方民眾也為此困擾。

鄭朝方對此坦言，隨著季節更替、大氣擴散條件與季風型態改變之下，像嗅覺污染物有時會呈現季節性「隱匿」，查緝不易之外，快來臨的夏季又會惡化問題，因此必須及早部署與超前因應。

鄭朝方續指，環境部長彭啓明上個月訪視竹北清潔隊時，自己便當面向彭啓明講述百姓長期活在空氣品質不良的陰影之下，希望針對異味陳情的實際熱區增設高規格、具機動性的監測設備，比方新埔鎮與竹北市交界處、還有舊城工業區林立之處都蓋重點監測，希望真正貼近百姓生活圈，找到問題點並解決之。

鄭朝方說，在環境部全力支持之下，目前已於竹北市立幼兒園、里集會所與公有設施等共3處完成高階機動型「空氣盒子」布建，這3點並非老釘著不動，而是將依照一位陳情狀況滾動式調整位置，另外縣政府環保局早在既有的110處定點進行固定式監測，加起來竹北市已建構共113個空氣品質監測熱點，希望一同打擊空污。

彭啓明也說，2025年底其實環境部就派遣偵測車進駐竹北分析污染源，那時已產生初步嚇阻效果，這次進一步搬來高解析度監測設備支援竹北，這項技術優勢在於每5至10秒即可產出即時數據，能精確捕捉傳統設備難以掌握的「瞬間消失型」異味污染及揮發性有機物（VOCs），並結合AI預警機制，希望能建立24小時不間斷的高精度監測資料庫，有效打擊污染。

鄭朝方強調，儘管地方環境主責單位是縣府環保局，但既然公所有機會直面環境部官員，就不妨透過中央與地方即時溝通攜手合作，展現行政效率與爭取資源的能力，希望以科技手段補強監測密度，確保環境品質不因行政區界線而產生監控落差，持續為民眾打造更安心的生活環境。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北捷被逼讓座踹飛老婦！Fumi阿姨裁定出爐「罰鍰金額」曝

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

李千娜《世紀血案》風波未歇將登公益舞台 胡瓜力挺曝她近況