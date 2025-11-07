AI突破！台大醫院開發「元宇宙模擬平台」 手術中五臟六腑完全透視 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

AI人工智慧浪潮下，台灣醫療科技也加速！台大醫院今（7）日發表最新元宇宙手術模擬輔助平台，讓醫師可以在完全透視人體五臟六腑的情況之下，進行手術，目前台大醫院已完成100例手術，不但醫師下刀位置更加精準，也可明顯縮短手術時間，平均可減少13至14分鐘。

台大醫院今與台灣醫學會合作舉辦「元宇宙導向之醫療創新：精準照護與手術模擬」記者會，為「台灣醫學會第118屆總會暨2025台灣醫學週、台灣聯合醫學會學術演講會」揭開序幕。

台大醫院外科部主任、台灣醫學會秘書長陳晉興形容，元宇宙之於外科手術，就好比汽車駕駛的導航系統，馬路上車太多、人太多，若駕駛一時精神不集中，就有可能發生意外，但在導航系統提醒之下，便可以安心。

台大醫院外科部與台灣大學電資學院共同開發的這一項元宇宙手術模擬輔助平台，獲得國科會與廣達電腦公司支持，利用延展實境（XR）技術，將病患的電腦斷層影像轉換為1：1數位孿生模擬（digital twin），讓外科醫師能在虛擬環境中進行手術規劃與模擬，如同擁有「導航系統」的精確輔助，大幅提升手術安全與效率。

陳晉興說，台大醫院目前已經實際運用於單孔手術的傷口設計以及斷層定位結節，其中光是單子手術就收案80例，醫師可以透過XR輔助單孔胸腔鏡視野模擬，在病患身上標記合適單孔傷口位置，再按照標記位置手術下刀，所見視角和系統術前所模擬的幾乎一致，也因為可正確選擇單孔胸腔鏡傷口位置，進而縮短手術時間。

沒有元宇宙技術之前，陳晉興說，患者手術前必須要接受電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI)以及超音波，才能完成手術位置的定位，雖然結果精準，卻也可能接受了太多的輻射，而元宇宙手術模擬輔助平台只須一次電腦斷層，就可以在10分鐘之內生成數位孿生影像，大大減少了幅射曝露。

陳晉興說，台大醫院已經取得台北市衛生局的准許，可將元宇宙手術模擬輔助平台應用於臨床的頸部、胸部與骨盆腔手術，不過，健保尚未納入給付，患者必須自費。若條件符合參加人體試驗者，則由台大醫院負責費用。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

