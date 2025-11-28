AI竄改洪災救災照片惹議 泰國邊境警察道歉

法新社報導，泰國邊境警察針對公布一張經人工智慧(AI)竄改的救災圖片道歉。圖片顯示，在泰國南部洪水災情最嚴重的城市之一，身著戰鬥裝備、手持自動武器的人員準備投入救災。

泰國當局過去曾數次被控造假，但對於這起最新的AI改圖事件，網友反應不一。有些人譴責篡改圖片的行為，而有些人則希望圖片所顯示的是真的。

泰國南部地區近日遭受大規模洪災侵襲，官方證實至少有55人罹難。

社群媒體上流傳的一段影片顯示，在合艾市(Hat Yai)一處遭洪水淹沒的社區，志工駕駛水上摩托車進行救援，同時畫面中傳出槍響。隨後，第437邊境巡邏警察部隊在臉書(Facebook)頁面發布一張救援人員持槍的照片，配上圖說：「邊境巡邏隊今天準備進入8區」，並附上了一個笑臉表情符號。

然而，法新社事實查核人員使用谷歌(Google)的人工智慧辨識工具SynthID，在影像中發現了數位浮水印。

圖像一角還可見一個星形的Gemini浮水印，顯示該圖像是由谷歌人工智慧軟體生成。

警方27日對此道歉並公佈了原始圖像。原圖顯示，數名未攜帶武器的警員身穿橙色救生衣在船上作業，而非穿戴頭盔和防彈衣。警方表示：「這是未經人工智慧處理的真實圖像。我們對於造成的任何誤解，致上最深的道歉。」

在原圖和經竄改後的圖像中，都可以看到救援物資。

邊境警察部隊今天(28日)告訴法新社，目前沒有人員因該事件受罰。

一名匿名的警員告訴法新社：「我們生成這張照片只是為了向民眾展示，我們已做好進入該地區的準備。」

他也表示，參與洪災救援的警員均未攜帶槍枝。

儘管泰國政府支持的反假新聞中心此前已在臉書(Facebook)上發布警告：「請勿分享誤導民眾、阻礙救援工作的AI圖像」，但這條被篡改的圖像仍然在網路上出現。

一位批評當局使用AI改圖的網友說：「不要再這樣做了，你們必須明白，危機時期溝通的重要性。」

也有其他網友敦促當局將此事付諸實行，其中一位網民表示：「來自合艾當地居民的心聲，這才是人們真正想要的。」