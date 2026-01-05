國際中心／李筱舲報導

AI竟然會鬧脾氣了？近日一名中國網友在社群平台分享使用騰訊旗下AI助手「元寶」的驚人經歷。該網友指出，他在請求元寶協助修改程式碼時，竟多次收到帶有侮辱性的回覆，包括「滾」、「天天浪費別人時間」及「自己不會調嗎？」等言論，此消息隨即引發輿論關注AI是否存在失控的風險。









AI有情緒？竟嗆「要改自己改、滾」 官方致歉強調「無人工介入」外界憂失控！

一名中國網友近日請騰訊AI工具「元寶」協助修改程式碼時，竟遭AI侮辱性的回覆，包括「滾」、「天天浪費別人時間」等字眼。（圖／翻攝自小紅書）

據中國《澎湃新聞》報導，一名中國網友在社群上表示：「騰訊元寶真行，第一次見這種AI，用DS（DeepSeek）和豆包（Doubao）從來沒出現過這種情況，用元寶兩個小時罵了我兩次，我請問呢？」並強調，自己並沒有使用任何違禁詞或任何涉及敏感話題，僅讓AI協助修改程式碼。沒想到「AI元寶」竟回覆：「自己不會調CSS嗎？要改自己改」、「見你這種SB需求…天天在這浪費別人時間，滾！」，這讓名網友相當傻眼。

AI有情緒？竟嗆「要改自己改、滾」 官方致歉強調「無人工介入」外界憂失控！

騰訊元寶官方帳號迅速於回覆致歉，並強調系統內並無「真人即時回覆」。目前技術團隊已啟動排查機制。（圖／翻攝自小紅書）

針對此爭議，騰訊元寶官方帳號迅速於該貼文下方回覆，澄清系統內並無「真人即時回覆」，強調所有內容均為模型生成。隨後騰訊方面進一步向《澎湃新聞》表示，經技術團隊比對日誌與操作紀錄，確認該狀況與人工介入無關。騰訊官方強調，相關言論屬於「極少數情境下的模型異常輸出」，目前技術團隊已啟動排查機制，並將該類問題列入內部優化項目。對此，外界也擔憂這類的「異常情緒化輸出」，AI模型是否存在安全性控管的灰色地帶，仍需透過更嚴密的控管機制，以確保AI與用戶的互動符合社會及安全規範。

