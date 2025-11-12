AI童話開創稅務新想像 宜蘭學子創意無限

（圖／宜蘭縣府財政稅務局）





宜蘭縣政府財政稅務局於本(114)年9、10月間舉辦「AI童樂 宜稅童話」創意故事徵文比賽，邀請國小高年級及國中學生一起發揮想像力，用生成式AI當小幫手，把枯燥的租稅知識變成充滿魔法與故事力的童話篇章！

本次活動共有71件作品參賽，孩子們天馬行空的創意讓評審們驚豔不已。經過熱烈討論後，最終選出國小高年級組6件(第一名1位、第二名2位及第三名3位)、國中組7件(第一名1位、第二名2位、第三名3位及佳作1位)等優秀作品。得獎學生不僅可獲得獎狀及最高5,000元禮券，更將有機會讓自己的作品成為未來租稅宣導的最佳教材！

（圖／宜蘭縣府財政稅務局）

財政稅務局表示，AI是新世代的學習夥伴，這場比賽不只是創意競賽，更是寓教於樂的學習旅程。孩子們從撰寫故事中了解租稅的重要，也學會如何運用AI工具協助創作。未來，財稅局將持續推出更多創新、有趣的活動，讓宜蘭學子們在「做中學、學中樂」的過程中，使「學稅」變得像說故事一樣自然又有趣。

宜縣府財稅局恭喜所有得獎同學，也感謝每一位投入創作的小小作家與指導老師，讓AI與童話在宜蘭的天空下閃閃發光。

