AI競爭白熱化 專家：殺手級應用成關鍵

生成式AI市場競爭白熱化，谷歌Gemini正快速追趕ChatGPT，蘋果宣布導入Gemini模型，強化Siri的AI功能。專家認為，未來勝負關鍵在於「殺手級應用」，能否加深使用者依賴。

AI模型市場「多頭寡占」 ChatGPT居冠、Gemini居次

谷歌在去年11月發布Gemini 3，模型深獲好評，更進一步翻轉谷歌口碑；OpenAI執行長奧特曼(Altman)隨後宣布進入「紅色警戒」狀態，將集中資源，專注提升ChatGPT性能。

根據SimilarWeb資料顯示，ChatGPT今年1月流量佔比至64.5%，但相較高點86%、下滑近20個百分點，Gemini全球流量佔比達21.5%，ChatGPT與Gemini差距正在縮小，也是自ChatGPT問世以來，首次有競爭對手突破兩成門檻，市場呈現多頭寡占格局。

資策會MIC資深產業顧問韓揚銘認為，除了OpenAI與谷歌之外，Anthropic推出的Claude以及xAI旗下的Grok也建立起具規模的生態系，展現一定的競爭力。

他分析，ChatGPT雖未擁有自有平台，但策略上積極「擁抱生態」，像是透過與第三方軟體服務合作，並陸續推出瀏覽器等工具擴大市場觸及。特別是在企業端(ToB)市場，仍具顯著影響力。

相較之下，Gemini核心強項在於背後龐大生態系。他說，透過整合Gmail、Workspace等服務，提供使用者個人化資訊與洞察，強化使用黏著度，也拉大與其他競爭者的競爭優勢，韓揚銘說：『(原音)生態上面來說，因為Google本家它的應用服務很多，在多的情況下，它比較像是一個借助既有的生態使用者，再疊加Gemini的一個好的表現。那快速融合之下，就會讓使用者會直接去連接相對應的應用服務跟Gemini上。』

蘋果攜手谷歌 強化AI布局

除了生態競爭，強化戰略合作也至關重要。彭博報導，蘋果(Apple)將攜手谷歌，未來Apple Intelligence功能將由Gemini模型提供支援，有望在2月下旬問世。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，自去年底以來，Gemini市佔率已出現明顯成長，市場版圖正逐步變化。而蘋果最大優勢在於市占率與平台生態，這次合作對雙方都具備加分效果，但對OpenAI等競爭者，壓力相對浮現，他說：『(原音)嚴格來講，對OpenAI就會有蠻大的壓力，因為蘋果是很重要的關鍵。那當然之前蘋果也有持續講到，它應該也不會只有單一的軟體合作啦，未來它的優勢就是有它的平台，大家很多人都會不斷地跟它合作，只是短時間吃到蘋果就代表著你有極大的曝光度，那未來這就會等於說很容易讓市場接觸。』

另一方面，應用層面上，Gemini也走向實體AI。工研院產業科技國際策略發展所副國際長趙祖佑觀察，Gemini已從對話式AI，轉向多模態、跨場域的實體AI。他舉例，在今年度CES展會上，Gemini結合裝置與谷歌生態系，進入生活場景，像是智慧家電應用，透過Gemini協助管理庫存與日常決策，未來更有望串聯採購服務；在車用領域，GM也宣布搭載Gemini，提供導航、資訊查詢等服務。

趙祖佑認為，憑藉谷歌生態系撐腰，Gemini更容易擴散到不同生活場域，帶動具規模化的商業應用落地。

競爭如何突圍？ 專家：殺手級應用是關鍵

韓揚銘認為，AI應用市場的競爭關鍵不在於線性成長，而是在於殺手級應用，能否在短時間吸引大批使用者轉移服務，他說，『(原音)我覺得因為其實現在走向一個像要找到殺手級應用的一個狀況，我在看AI的應用市場，有的時候不是那麼線性。舉個例子來說，經常出現一個殺手級跳脫式的應用服務，它一下就會把很多使用者給吸引過去。所以Gemini它現在吸引了很多使用者，搞不好會忽然有一個新的應用會吸引到使用者去訂閱或者去採購。』

他也說，使用者往往同時使用多種AI模型服務，因此，能否深化使用者黏著度也相當重要。若能在不同生活與工作場景中，提供即時、正確且具良好體驗的服務，提升使用者體驗，也會讓使用者依賴程度隨之提高。也就是說，無論模型如何演進、市場版圖如何變化，能否打造貼近需求的應用體驗，仍是AI競爭的核心關鍵。