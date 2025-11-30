AI競爭白熱化！谷歌TPU對上輝達GPU 台灣供應鏈兩頭賺迎行情爆發

【記者呂承哲／台北報導】AI技術正從雲端訓練走向終端推論，全球科技巨頭競逐自研晶片，軍備競賽正式進入白熱化階段。除了輝達（NVIDIA）GPU持續稱霸，Google在Gemini 3大模型驅動下全面強化TPU（張量處理器）效能，引發市場高度關注。

Google的TPU以ASIC架構打造、專為AI運算最佳化，被視為有機會與NVIDIA分庭抗禮的關鍵力量，也同步點燃台灣供應鏈成長動能，其中，合作夥伴聯發科（2454）26日強勢攻上漲停，帶動整體AI族群氣勢高昂，TPU崛起將全面推升台灣在IC設計、代工、伺服器、電源、散熱與高速網路等關鍵環節的機會。

廣告 廣告

國泰台灣科技龍頭ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇分析，Google TPU 採用 ASIC（特定應用積體電路）架構，有別於GPU的通用性與平行處理，其在AI推論效率上具高能效與專一性，是AI算力邁入GPU、ASIC雙主流「戰國時代」的重要訊號。

以00881成分股來看，在晶片設計端，聯發科憑藉高速運算與通訊晶片底子，成功搶進AI ASIC設計服務領域，並成為Google等國際巨頭的合作夥伴，不僅切入高毛利賽道，也擴大台灣IC設計護城河；硬體端則以廣達（2382）最受惠，其多年與Google合作，將直接因Gemini 3帶動的TPU伺服器升級潮而受益；而TPU叢集（TPU Pods）內部資料傳輸必須極低延遲、極高頻寬，高速網通龍頭智邦（2345）正是支撐TPU架構不可或缺的關鍵角色。

00881所追蹤的「臺灣指數公司特選科技龍頭通訊指數」鎖定具長期競爭力的台灣科技領導企業，持股橫跨從上游IC設計到下游系統整合，台積電（2330）權重超過4成，並布局聯發科、鴻海、台達電、廣達、智邦、奇鋐、台光電等完整AI供應鏈，形成「護國神山群」的科技核心陣線。

蘇鼎宇認為，AI正處高速演進期，技術快速迭代，從晶片、傳輸、散熱到伺服器架構皆有新需求，若投資僅押注單一公司或台積電比重過高的ETF，容易錯過供應鏈全面開花的成長機會；00881則以一站式方式掌握所有具產業代表性的台灣科技龍頭，受惠程度更全面。

展望後市，蘇鼎宇指出，AI競爭最終是「GPU vs TPU」的良性推動，就像智慧手機時代的iOS與Android相互競爭，兩強對決的結果不是此消彼長，而是帶動整體需求爆發。目前全球科技巨頭加速AI模型訓練、推論效能與自研ASIC布局，形成科技產業的結構性成長循環。對投資人而言，與其押注單一技術，不如布局涵蓋台灣科技龍頭與AI供應鏈關鍵環節的ETF，將能跟上AI時代長線成長動能，一同分享台灣科技產業下一階段的爆發契機。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元

