AI競爭白熱化 黃仁勳：市場淘汰快

AI競爭白熱化，輝達執行長黃仁勳（中）表示市場淘汰快。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳2日傍晚從松山機場離台，結束5天4夜行程。針對AI晶片的競爭白熱化，他表示，目前市場有很多競爭者，不過這個市場淘汰很快，很多公司已經被併購或者退出市場，未來整體環境會愈來愈難，競爭也會長期存在。台北市長蔣萬安昨日則表示，非常期待與黃仁勳能夠很快再次見面，本周市府會審議權利金，預計10至15日就可簽約。

黃仁勳2日離台，本次行程未與蔣萬安會面，蔣萬安說，黃仁勳這次行程非常緊湊，不過，市府都一直保持聯繫，他非常期待彼此能夠很快再次見面。輝達總部地上權這周會由北市區段徵收及市地重劃委員會審議權利金，並完成訂價、訂約，預計農曆年前10到15日間就會完成簽約。

廣告 廣告

被問及黃仁勳是否再度來台簽約，蔣萬安強調，黃仁勳行程非常緊湊，要視黃仁勳行程還有時間安排，但是相關進度不受影響。

黃仁勳此次來台除了參加輝達台灣分公司尾牙，也密集與供應鏈會面，在離台前特別分送自己喜歡的軟糖以及三明治；對蔣萬安期待與輝達在過年前簽約，黃仁勳則語帶保留，強調今年會非常地忙，但未來有重要儀式或者活動，會盡力再回來。

雖然黃仁勳沒有明確表示會出席北士科總部的簽約，但強調6月的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）一定會親自出席，並進行主題演講，而今年會有很多重要的東西發布。

對於輝達自己的市場定位，黃仁勳表示，輝達跟很多AI公司合作，產品、平台都遍布各種生態系、雲端，也有深入企業的地端業務，未來也會延伸至實體AI的機器人、車用，輝達會以最快的速度前進，持續維持領先。