AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理

美股上週震盪偏弱，降息預期降溫、殖利率回升壓抑科技與AI估值；輝達Q3營收570億美元、Blackwell訂單排到2027仍難救短線賣壓。資金轉向能源與工業，中東萬億級AI投資持續，長線需求未變，供給瓶頸在電力與封裝等。（示意圖／PIXABAY）

上週美股走勢震盪偏弱。S&P 500 與道瓊維持區間整理，但 Nasdaq 回檔幅度較大，主因是美債殖利率再度走高、市場對降息的預期降溫。即便 NVIDIA、Google、Amazon 等AI相關企業的獲利仍具韌性，資金開始更嚴格檢視「龐大AI資本支出能否快速轉化為現金流」。因此盤面出現明顯分化：大型科技短線壓力較重，能源、工業與部分中小型股相對抗跌。

就業數據真空＋聯準會偏鷹：12月降息機率下修

宏觀面最大變數來自就業數據缺口。受政府停擺後續影響，勞工統計局宣布10月非農報告取消，家庭調查數據亦無法補齊，導致聯準會在 12 月利率會議前缺乏新的就業參考。延後公布的9月非農數據顯示新增就業仍偏強，但失業率升至4.4%創近年高點。與此同時，多位聯準會官員近期談話與會議紀要釋出較鷹派訊號，強調在通膨未完全受控前，降息需更謹慎。市場因此下修12月降息概率，也使成長股估值持續承壓。

貿易與地緣局勢：中東資本成AI供應鏈新推力

貿易政策方面，美國對部分農產品關稅豁免，顯示未來政策可能走向「有條件鬆綁」。更值得注意的是中東資本快速進場AI基礎設施建設：沙烏地與阿聯酋獲准大量採購NVIDIA/AMD高階AI晶片，同步推進超大型資料中心與算力投資計畫。這代表全球AI資本支出正在多極化擴張，中東逐步成為新的算力與硬體需求來源，對供應鏈屬於長期正面因素。

輝達財報強勁，但市場短線選擇消化估值

企業面上，輝達最新一季財報再度優於市場預期，資料中心業務維持高速成長，毛利率與指引亦展現強勢需求。管理層重申Blackwell系列供需仍偏緊、雲端客戶排程能見度延伸至2027年。惟在降息預期下修的背景下，市場仍傾向先消化估值，使股價反應相對保守。整體而言，股價短線波動更多反映利率與估值重新定價，而非需求走弱。

AI競賽已轉向「算力＋能源＋基建」

目前AI競爭焦點正從模型能力，轉向算力、能源與資料中心基礎設施的整體供應速度。全球政府與企業持續加大投資，但關鍵瓶頸在供給端：先進晶片、封裝能力、機電設備、變電站與穩定電力等環節仍普遍吃緊。這也意味著AI產業的主要風險不是需求不足，而是供應能否跟上需求擴張的速度。

後續觀察：短線受利率牽制，長線趨勢未變

綜合來看，上週市場情緒偏保守，核心壓力來自利率上行與降息預期退潮。但AI需求與企業基本面並未出現轉弱訊號。若通膨持續放緩、利率不再上行，年底資金行情與利率預期修復仍可能為科技與AI供應鏈帶來支撐。對長線投資人而言，現階段的回檔更像是估值調整期，在基本面穩健的前提下，提供分批布局的時間窗口。

