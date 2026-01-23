AI競賽比電力？和碩董座童子賢：台灣機會大好 不要讓火熄掉！

和碩集團董事長童子賢率領經營團隊出席和碩科技團圓日。

AI伺服器熱潮席捲台灣一線科技大廠，面對絕佳機會與大好位置，背後支持AI競賽的關鍵究竟是算力還是電力？和碩集團董事長童子賢今（23）日晚間受訪時回應，其實AI背後是電力的競賽，輝達創辦人黃仁勳也已經說了『會限制AI發展的不是GPU，而是背後的電力建設』！」

童子賢對AI抱持看好之意，並與大前輩廣達董事長林百里的眼光一致，認為未來還有數年好光景，分析原因有2：首先，是基礎建設（Infra）還在持續進行，其次是殺手級應用服務正在出現，任何產業如果缺乏殺手級應用，就難以維持，但目前看來AI潛力無窮。

廣告 廣告

AI商機在眼前百花盛開，童子賢也不諱言，作為科技廠商也有一些觀察，如桃園以北設置資料中心有供電限制，對此，他在當中也有一些體悟，並語重心長的提醒「台灣（AI）機會大好的時候，不要讓火熄掉」，此語也讓不少業者心有戚戚焉！

童子賢指出，全世界的電大約 30兆度，單單是中國大陸就用掉33%的電，其實AI背後正是電力的競賽，連黃仁勳都明確點出「會限制AI發展的不會是GPU，而是背後的電力建設」在在點出迎接AI關鍵時刻，除了廠商要爭氣，有得有對應的電力全力支持。

更多鏡週刊報導

走自己的路！ 美廉社併購OK超商成第4大

烏克蘭總統點名台廠零件幫俄打仗 經部：2024年4月起已無出口

材料狂飆年後家電恐漲3％ 賴清德當三贏推銷員最好奇「這產品」